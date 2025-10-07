Всички се изкарват невинни за "Елените"

БГНЕС Регионалният министър Иван Иванов смяташе да дава отчет за проверките на крак в хотел "Маринела", собственост на един от главните герои в наводненията Ветко Арабаджиев. След надигналия се ропот обаче брифингът беше преместен в МРРБ.

Разпоредените от властите проверки след четирите жертви на наводненията в "Елените" потвърдиха това, което природозащитниците обявиха още същия ден - в курорта има реки, върху които са построени хотели и други сгради. Никой обаче не си признава вина за това, като всяка институция прехвърля топката на друга. Мълчанието си наруши и ръководството на ваканционното селище, като обяви предсказаното с удивителна точност бедствие за "неочаквана и и опустошителна природна стихия, пред която човекът и неговите съоръжения са безсилни".

Денят на невинните започна с брифинг на регионалния министър Иван Иванов. Иванов неразумно смяташе да го дава в хотел "Маринела", свързван, както и "Елените", с бизнесмена Ветко Арабаджиев, но след това го премести в МРРБ. "В "Елените" има данни за съществени пропуски. Одобрени са подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито", обяви Иванов. Всички сгради в курорта са с разрешителни за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация, с изключение на една корекция на речно корито и аквапарка, посочи той. След корекцията върху речното корито, "буквално върху реката" е построен наводненият хотел "Негреско", а аквапаркът носи тематичното име "Атлантида" и, както каза министърът, вече е потънал като континента. За тези два обекта няма никакви строителни документи.

Част от сградите в "Елените" са построени още през 70-те години на миналия век, други са от 2008-2011-2012 г., обясни Иванов. Подробните устройствени планове са изработени в периода от 1997 до 2008 г. Министърът многократно натърти, че тези ПУП-ове са одобрявани изцяло от местната общинска администрация, в случая Несебър. ДНСК не може там да осъществи контрол, контролът се упражнява единствено от съда по жалба на засегнати лица, подчерта Иванов. Заповедите за одобряване на ПУП действително се издават и подписват от кмета, но след като проектът е преминал през всички необходими процедури по съгласуване и обществено обсъждане, в които участват много други институции, включително и звена на МРРБ, както се вижда и от хронологията на застрояването, дадена от кмета на Несебър Николай Димитров (вижте в края на текста неговото изложение).

Иванов попита защо тези планове не са съгласувани с басейновата дирекция на Черноморския регион и насочи този въпрос директно към дългогодишния шеф на водите в екоминистерството Асен Личев, който беше и министър на околната среда, а сега критикува управляващите.

Проверките продължават. Ако преценят разследващите органи, те могат да започнат процедура по обезсилване на тези разрешителни за строеж и удостоверенията за въвеждане в експлоатация, съответно - тези сгради да бъдат обявени за незаконни, смята министърът. Допълнително започват проверки за наличие по курортите и на други речни корита и реки, които да са застроени.

"Елените": И най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата

"Това беше природно бедствие от изключителен мащаб, а не следствие от човешка намеса", обяви ръководството на ваканционно селище "Елените" в първи коментар на случилото се. И те не пропуснаха да изтъкнат, че всички сгради и съоръжения там са изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни.

Разбра се и на какво се възлагат надежди да пази от наводнения, след като коритото на реката е застроено - на отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който "повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето". Водната маса обаче била толкова безпрецедентна, че "дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата".

От фирмата призовават държавните институции да окажат реална подкрепа за спешно възстановяване и за превенция срещу бъдещи подобни бедствия. Както стана известно в последните дни, застроената река обещава тези бедствия наистина да станат ежегодно събитие. В позицията се изказват редица претенции към властите - редовно почистване на дерета, контрол на сечите в горните части на планините, мониторинг за валежи и автоматично известяване, каквото вече има. "Нека това бедствие не бъде повод за обвинения, а за единство, действие и отговорност. Природата няма вина. И ние нямаме враг – освен собственото си бездействие", завършва позицията.

Камарата на архитектите: Да върнем разума и професионалната етика

С позиция днес излезе и Камарата на архитектите - една от гилдиите, към които тези дни често валят обвинения за Бетономорието. В нея също не се признава вина, въпреки че не е известно Камарата да е изключила от редиците си някой от печално известните архитекти, които имат активна роля за презастрояването. Вместо това се призовава за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони; за незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони; за възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие; за възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери. "Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание", пишат още от Камарата. И прехвърлят вината на институциите, че са давали положителни становища на строежите, дори когато те се намират в речни корита и зони с висок риск, като поименно са изброили екоминистерството, министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по горите.

Община Несебър: Не сме одобрявали незаконни строежи

По-рано кметът на Несебър Николай Димитров наруши мълчанието си по случващото се в общината му и направи видеобръщение, в което с главния архитект на общината Валентин Димов изложиха своята версия за предисторията на трагедията. Тя естествено е, че общината е невинна и няма незаконно строителство с подписа на кмета (вдясно на кадъра).

Кметът разказа надълго и нашироко за битката, която води от 2017 г. срещу незаконни сметища за битови и строителни отпадъци в курорта. Тези депа са една от причината да се случат тези аномалии, коментира Димитров. Двамата с главния архитект описаха и историята на курорта. От разказа се вижда, че всички обекти в курорта са минавали двойно и тройно съгласуване и експертни оценки при строителните процедури през всички институции, но не се разбира как се е стигнало до изчезването на реките от документацията, което е позволило върху тях да се строи. Не се разбира и как всички тези оценки, прегледи, експертни съвети и пр. не са видели поне постфактум изчезналата река.

Кметът и архитектът разказаха превантивно и как се стига до презастрояването на Слънчев бряг. През 2004 г. МС променя статута му от национален курорт в курортно селищно образувание с национално значение. Това позволява да се повишат коефициентите на интензивност на застрояването, като преди са били 0,5-0,7, а сега стигат до двойка. Имаше един луфт, когато законодателството беше напълно изтървано по отношение интензивността на застрояването, коментира Димов. През 2004 г. общинският съвет дори приема решение да се намали плътността на застрояване в Слънчев бряг, но областният управител го събаря в съда.

Пълната предистория на "Елените" по разказа на главния архитект и кмета на Несебър: