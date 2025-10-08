Помощите за наводненията ще са големи, но за малко хора

Кабинетът одобри близо 7500 лв. подкрепа за пострадалите от наводненията през последните дни. Сумата беше очаквана и за пръв път се получи толкова при пожарите през лятото, защото идва по три линии. 1914 лв. е обичайната еднократна помощ по закона за социалното подпомагане, която се полага при извънредни ситуации за посрещане на спешни разходи. По 3000 лв. отпуска допълнително Министерският съвет, а още 2500 лв. идват от фонд "Социална закрила" за купуване на обзавеждане, хладилници, печки и пр.

Помощите ще се отпускат само когато пострадалото жилище е законно и единствено и семействата не разполагат със средства да го възстановят със собствени средства. Това условие вероятно ще се окаже препятствие в случая, защото повечето пострадали имоти са инвестиционни или ваканционни, а според местните основно става дума за руски и украински граждани. У нас чужденците с право на дългосрочно пребиваване също имат право на помощи, както и украинците с временна закрила. За част от тези помощи обаче АСП кара украинците да водят дела в съда, защото им ги отказва. Чужденците пък може и да нямат право на дългосрочно пребиваване.

Помощта от 3000 лв. ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след социална анкета. При нея ще се преценява дали доходите на пострадалите не им позволяват да ремонтират домовете си. Не е необходимо хората да кандидатстват допълнително, за да получат средствата, които ще се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на пострадалите, поясняват от правителствената пресслужба.

На следващото заседание на МС вероятно ще се реши да се отпуснат и по 15 000 лв. на семействата на загиналите. До този момент наводненията отнеха живота на четирима души във ваканционно селище "Елените", където водата отнесе имоти, построени върху реката. Кой и как е допуснал това - въпреки десетките показани документи, проверките и дадените обяснения на всички замесени, все още не е ясно обяснено.

Днес, след като част от институциите вече отчетоха първи резултати от разпоредените проверки, се видя и активност от прокуратурата и МВР. Полиция влезе следобед в община Несебър, РИОСВ, РДНСК и кадастралната служба, като се изземват документи, свързани със събитията в "Елените". Повече информация за разследването по 4-те досъдебни производства за загиналите ще бъде предоставена в края на седмицата, заявиха от прокуратурата, цитирани от БНР.

Междувременно резултати от проверки обяви и екоминистърът Манол Генов. Той потвърди вече изнесеното от министерството, че няма документни следи басейновата дирекция за Черноморския регион да е питана за покриването на речните корита в "Елените" и застрояването им. Генов съобщи още, че за 15 г. няма и един обект в местността Козлука (застроеното дере), който да е минал ОВОС или друга екологична оценка. Министърът потвърди, че още от 70-те години при проектирането на ваканционното селище е било известно, че в района има опасност от наводнения, както и че най-малко от 2008 г. се знае, че се застроява дерето благодарение на сигнал до басейновата дирекция, която го е предала на общината, РДНСК и прокуратурата, но и трите служби не намират основание да се задействат.

На фона на тревогите, че нищо в наводнения курорт не е минавало екологични оценки, ГЕРБ и ДПС-Новото време полагат във всеки мандат големи усилия да съсипят процедурите за оценки на въздействието върху околната среда. В повече от един парламент те предлагат промени, които премахват възможността екооценките на важни проекти да се обжалват на две съдебни инстанции и в крайна сметка в този успяха.