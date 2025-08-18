АКФ: Кмет на Пеевски трябва да се разследва за заблуда на съда

Кметът на община Гълъбово е заблудил съда по делото, което журналистката от "За истината" Венелина Попова води за достъп до информация във връзка с проект за инсинератор за RDF гориво. Съдът не само, че напълно безкритично е приел твърденията на кмета, че не разполага с търсената от журналистката информация, но и я е "санкционирал" с 1000 лв. съдебни разноски, превръщайки по този начин делото ѝ за достъп до информация в дело-шамар. Това сочи анализът, който Фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) е направила по казуса.

Кметът на община Гълъбово е Николай Тонев, който премина към ДПС на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, макар преди това да беше от хората на Ахмед Доган.

Обект на делото е проект за изграждане на инсинератор за изгаряне на RDF гориво с капацитет от 80 мегавата. За осъществяването му общината променя предназначението на 485 дка пасища и земеделски земи. На две извънредни заседания (на 25 януари и на 12 февруари 2024 г.) Общинският съвет на Гълъбово решава да промени предназначението на шест общински имота с площ 262 дка и да учреди право на строеж на "Систек Инвест" ООД, в което Община Гълъбово (с 40%) си партнира със "Систек Енерджи" ЕООД. По официални данни "Систек Енерджи", собственост на германския гражданин Ченк Каракая, е създадено няколко месеца по-рано, не е осъществявало стопанска дейност за цялата 2023 г. и не притежава активи, сочи проучването на АКФ.

Освен това Общинският съвет разрешава на "Систек Инвест" ООД да закупи още 176 дка частни земи, съседни на общинските, и на 28 март 2024 г. одобрява задание за проектиране за изменение на Общия устройствен план.

През август 2024 г. журналистката Венелина Попова пита кмета на Гълъбово Николай Тонев за капацитета на инсинератора, планираната технология, произхода на RDF горивото и предвидените мерки за контрол върху емисиите от изгарянето. Попова иска инвестиционното намерение на Каракая и пита дали дружеството му разполага с опит в изграждането на такава инфраструктура и дали е проверен произходът на средствата за инвестицията.

Кметът Тонев отказва да предостави търсената информация, а журналистката обжалва отказа. На 23 юли тази година съдия Златко Мазников от Адмистративен съд - Стара Загора отхвърля жалбата, давайки вяра на кмета, че поисканата от Венелина Попова информация не била налична и не се съхранявала в Общината.

В действителност инвестиционното намерение е заведено в Общината от зам.-кмета Бараков преди извънредното заседание от 25 януари 2024 г. То представлява информация от обществен интерес.

"Информацията липсва на сайта на Общината и неоснователно е отказана на Венелина Попова. Освен това кметът си е позволил да заблуди и съда и следва да бъде разследван от отговорните органи", коментира Лора Георгиева, правен експерт в АКФ. Тя допълва, че възниква и въпросът как съдията по делото е приел за нормално съдружието на общината с инвеститор, чиито профил, капацитет и инвестиционно намерение не са били предварително проучени.

В допълнение, съдия Златко Мазников задължава Попова да заплати на общината разноски за адвокат в размер на 1000 лв., значително надвишаващи установените в практиката по такива дела. "С решението си съдия Мазников постига ефекта на дело-шамар - дело, което цели да окаже възпиращ ефект върху работата на журналистката", казва Георгиева.

И ОЩЕ ЕДНО ДЕЛО

Действията на Община Гълъбово и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора са обект на още един съдебен спор, по който предстои да се произнесе Върховния административен съд (ВАС). През април 2024 г. общината уведомява РИОСВ - Стара Загора за намерението да промени устройствената зона на 17 имота (сред които поне 13 са планирани за инсинератора) от "необработваеми земи" и "ниви" в "чисто производствена". Изменението подлежи на преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка. С решение от 12.06.2024 г. директорът на РИОСВ - Стара Загора приема, че екооценка не е необходима тъй като "планът не предвижда конкретни строителство и дейности, които да доведат до трайни невъзстановими физически промени в района" и "няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност с отделяне на емисии".

"От решението може да се заключи, че Община Гълъбово не е предоставила на РИОСВ - Стара Загора никаква информация за инвестиционните намерения за строеж на инсинератор", каза Георгиева. Тя допълва, че е важно РИОСВ да отговори защо не е искана информация с каква цел се променя предназначението на почти 500 дка земеделска земя.

Решението на РИОСВ е обжалвано в Административен съд - Стара Загора от "Грийнпийс" - България, Екологично сдружение "За Земята" и Асоциацията на парковете в България, както и от граждани. На 6-ти декември 2024 г. съдът отхвърля жалбите и така казусът вече е на вниманието на ВАС.

Гълъбово е печално известно с лошото качество на въздуха, като въглищните електроцентрали на територията на общината са основният източник на замърсяване. През 2022 г. България беше осъдена в Съда на Европейския съюз именно заради лошото качество на въздуха в Община Гълъбово.

ПРИЗИВ

От АКФ са пратили запитвания за новия инсинератор до кмета на община Гълъбово, РИОСВ и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Стара Загора и призовават всички граждани, загрижени за природата и за здравето си, да сторят същото.

