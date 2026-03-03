Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Страсбург: България е трудна среда за независимата журналистика

Днес, 11:22
Докладът прави оценка на основните заплахи за медийната свобода в 46-те държави членки на Съвета на Европа, както и в Русия и Беларус. Констатациите се базират на сигнали, публикувани през 2025 г. от 15 международни неправителствени организации и журналистически асоциации, които са партньори на платформата, създадена през 2015 г. Сред нейните 15 партньори са водещи организации като "Репортери без граници", Комитетът за защита на журналистите (CPJ) и Европейската федерация на журналистите.
Илияна Кирилова
Докладът прави оценка на основните заплахи за медийната свобода в 46-те държави членки на Съвета на Европа, както и в Русия и Беларус. Констатациите се базират на сигнали, публикувани през 2025 г. от 15 международни неправителствени организации и журналистически асоциации, които са партньори на платформата, създадена през 2015 г. Сред нейните 15 партньори са водещи организации като "Репортери без граници", Комитетът за защита на журналистите (CPJ) и Европейската федерация на журналистите.

Въпреки някои умерени подобрения през последните години, България остава трудна среда за независимата журналистика. Медийният пейзаж продължава да бъде оформян от дълбока политическа поляризация, политическо и икономическо влияние върху редакционната работа, както и от пороци в правната рамка и управлението.

Това се казва в частта за България на годишния доклад на Платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа - "Състоянието на свободата на медиите в Европа", който беше представен днес. Мисията на Платформата е била в България през септември 2025 г. Страната ни е е една от държавите на фокус в доклада заедно с Азербайджан, Грузия, Унгария, Сърбия, Словакия и Турция.

В документа се констатира, че сигурността на журналистите се е подобрила умерено в сравнение с предходни години. "Физическите нападения са относително редки, но враждебността от страна на политици, онлайн тормозът - особено насоченият срещу жени, както и заплахите, свързани с организираната престъпност, допринасят за климат на несигурност", пишат авторите на доклада. И отбелязват, че доверието в органите на реда остава ниско поради бавни и неефективни разследвания и липсата на национална система за проследяване на нападенията. Към момента на изготвяне на доклада България все още не се е присъединила към кампанията на Съвета на Европа "Journalists Matter"

За пореден път се обръща внимание на делата шамари (SLAPP), които остават сериозен проблем в страната. Такива искове, с които не се преследват легални цели, а са опит да бъдат заглушени журналистите, се използват най-често от големи бизнеси, политици или съдии. Авторите на доклада отбелязват и опита за изменение на Наказателния кодекс от октомври 2025 г. по идея на ИТН, с което се предвиждаха глоби и присъди до 6 години затвор за публикуване на лична информация без съгласие, без изключение за обществен интерес. "Това беше сериозна заплаха за свободата на медиите. Макар че предложението беше оттеглено след обществен и международен натиск, случилото се подчертава крехкостта на постигнатия напредък и риска от бъдещо отстъпление", отбелязват авторите на проучването. 

В документа се сочи още, че медийният плурализъм в страната е несигурен. "Секторът се характеризира с политическо влияние, непрозрачни структури на собственост и ограничен икономически капацитет на малкия рекламен пазар". Казва се също, че държавната реклама не е достатъчно прозрачна и остава уязвима към политизация, особено на регионално и местно ниво. "Влиянието на санкционирания (за корупция) олигарх Делян Пеевски продължава да поражда опасения относно непряк политически контрол върху части от медийната екосистема", пише в доклада.

Отбелязва се и концентрацията на пазара: двете големи групи PPF Group и United Group доминират ключови сегменти в телевизионното излъчване и телекомуникациите.

"Макар че съществува група независими и разследващи медии с високо качество на работа, техният брой остава ограничен и няма национални схеми за финансиране на разследващата журналистика", сочи докладът.

В него се отбелязва и "продължителната управленска безизходица" на БНТ, свързана с неизбирането на директор. Този казус беше решен наскоро, като за генерален директор беше одобрена Милена Милотинова и така най-сетне приключи управлението на Емил Кошлуков, чийто мандат беше изтекъл още през 2022 г. "Макар БНТ и Българското национално радио да остават сред най-доверените източници на новини в страната, тяхната независимост е ограничена от недостиг на финансиране, политически натиск и нерешена реформа на регулаторите", пише в доклада.

Той обръща внимание и на случая на журналистката Венелина Попова, чието дело за достъп до обществена информация беше превърнато в дело шамар

"Ниското заплащане, несигурните условия на труд, ограничената саморегулация и разпространението на нискокачествени онлайн издания подкопават статута на професията и допринасят за ниското доверие в медиите, което в България е сред най-ниските в ЕС", пише в доклада.

Отбелязано е и че България остава слабо подготвена за прилагането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA), който е в сила от август 2025 г. "Макар Министерството на културата да е започнало работа по изменения в Закона за радиото и телевизията, липсват ясна стратегия, график и по-широк процес за съобразяване с останалите разпоредби на EMFA", пише в доклада.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

свобода на медиите, SLAPP, дела шамари, Венелина Попова

Още новини по темата

Сменят съдията по скандално дело на ЮЗУ срещу преподавател
23 Окт. 2025

АКФ: Кмет на Пеевски трябва да се разследва за заблуда на съда
18 Авг. 2025

Кметът на Гълъбово от ДПС-НН и съдът засекретиха проект за 720 млн. лева
08 Авг. 2025

Съдия Шибари с яките шамари
24 Юли 2025

"Лев инс" стигна и до върховния съд с делото шамар срещу Mediapool
27 Юни 2025

Делото срещу Mediapool за 1 млн. лв. стигна финалната права
05 Март 2025

Кампания търси 15 000 лв. помощ за Наталия Станчева след дело-шамар
05 Дек. 2024

Опълчиш ли се на кмет на Пеевски, следва зловещ тормоз
12 Ноем. 2024

Върховните съдилища може да отприщят хиляди дела шамари
10 Юли 2024

АЕЦ срещу Наталия Станчева - историята на една саморазправа
28 Март 2024

АЕЦ "Козлодуй" ще проверява операторите си за контрол на гнева
25 Март 2024

ЕС написа първия си общ закон за свобода на медиите
13 Март 2024

Злоупотребата със съд срещу журналисти става по-трудна в ЕС
27 Февр. 2024

АЕЦ ще плати 25 000 лв. заради делото-шамар срещу своя служителка
06 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?