Властта посяга на достъпа до информация

Проект за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) може да доведат до хаос с достъпа и да се използват превратно от властимащите, за да крият данни, които може да са нелицеприятни за тях. За това предупреждават от Програма достъп до информация, които от години се занимават с материята, водили са стотици дела за достъп до информация и помагат на журналисти и граждански активисти в битката им за прозрачно и открито управление.

Проектозаконът е подготвен от ръководеното от Валентин Мундров Министерство на електронното управление. Заявката е да "създаде условия за изпълнение на европейския Акт за управление на данните (АУД) в контекста на българската правна и институционална среда". Актът за управление на данни е европейски регламент, който има за цел да улесни споделянето и повторното използване на данни от публичния сектор. Той обхваща както лични, така и нелични данни, като за личните се прилага Общият регламент за защита на данните, допълнен с допълнителни гаранции за сигурност и доверие. С новите правила се урежда дейността на посредниците на данни и се насърчава тяхното използване и за общественополезни цели.

От ПДИ обаче се чудят защо трябва АУД да се въвежда чрез Закона за достъп до обществена информация, и то новите разпоредби необяснимо се въвеждат не в главата на закона за повторно използване на информацията, а в тази, уреждаща правото на достъп до информация.

Подозрение буди и фактът, че проектът се пуска за обществено обсъждане в разгара на лятото - между 18 юли и 18 август. ПДИ подчертават и че за първи път от 25 години (откакто го има ЗДОИ) не са били поканени в процеса на изготвяне на проекта въпреки безспорния си международен и национален опит, познаването на съдебната практика по ЗДОИ, проведените обучения и т.н.

Направена е неясна препратка в към членове 6 - 9 от Общия регламент за защита на данните (GDPR), докато чл. 87 от него, изискващ да се съгласува публичният достъп до официални документи с правото на защита на личните данни в съответствие с регламента, остава невъведен, обяснява адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ.

Той допълва, че без мотиви се предлагат изменения в активното публикуване на информация, включително премахване на съществуващи задължения, в ущърб на правото на гражданите и обществения интерес. Без ясна причина се удължава срокът за разглеждане на искания за повторно използване на информация от 14 дни на 2 месеца, с възможност за удължаване с 30 дни.

"Особено много ме притесни е, че се въвеждат абсолютно ненужно определения от регламента на "достъп", "данни", лични и нелични данни", коментира пред "Сега" Кашъмов. И даде за пример как "утре някой кмет, например, ще каже - какъв достъп искате, като има ново определение на "достъп". Създават се паралелни определение и понятия. Чака ни хаос", обобщи той.

Според него резултатът е, че властимащите ще използват новите разпоредби, за да крият обществена информация.

