Властта посяга на достъпа до информация

Подозрителни промени в закона се правят непрозрачно в разгара на лятото, предупреждава ПДИ

Днес, 06:52
Министърът на електронното управление Валентин Мундров.
Проект за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) може да доведат до хаос с достъпа и да се използват превратно от властимащите, за да крият данни, които може да са нелицеприятни за тях. За това предупреждават от Програма достъп до информация, които от години се занимават с материята, водили са стотици дела за достъп до информация и помагат на журналисти и граждански активисти в битката им за прозрачно и открито управление.

Проектозаконът е подготвен от ръководеното от Валентин Мундров Министерство на електронното управление. Заявката е да "създаде условия за изпълнение на европейския Акт за управление на данните (АУД) в контекста на българската правна и институционална среда". Актът за управление на данни е европейски регламент, който има за цел да улесни споделянето и повторното използване на данни от публичния сектор. Той обхваща както лични, така и нелични данни, като за личните се прилага Общият регламент за защита на данните, допълнен с допълнителни гаранции за сигурност и доверие. С новите правила се урежда дейността на посредниците на данни и се насърчава тяхното използване и за общественополезни цели.

От ПДИ обаче се чудят защо трябва АУД да се въвежда чрез Закона за достъп до обществена информация, и то новите разпоредби необяснимо се въвеждат не в главата на закона за повторно използване на информацията, а в тази, уреждаща правото на достъп до информация.

Подозрение буди и фактът, че проектът се пуска за обществено обсъждане в разгара на лятото - между 18 юли и 18 август. ПДИ подчертават и че за първи път от 25 години (откакто го има ЗДОИ) не са били поканени в процеса на изготвяне на проекта въпреки безспорния си международен и национален опит, познаването на съдебната практика по ЗДОИ, проведените обучения и т.н.

Направена е неясна препратка в към членове 6 - 9 от Общия регламент за защита на данните (GDPR), докато чл. 87 от него, изискващ да се съгласува публичният достъп до официални документи с правото на защита на личните данни в съответствие с регламента, остава невъведен, обяснява адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ.

Той допълва, че без мотиви се предлагат изменения в активното публикуване на информация, включително премахване на съществуващи задължения, в ущърб на правото на гражданите и обществения интерес. Без ясна причина се удължава срокът за разглеждане на искания за повторно използване на информация от 14 дни на 2 месеца, с възможност за удължаване с 30 дни.

"Особено много ме притесни е, че се въвеждат абсолютно ненужно определения от регламента на "достъп", "данни", лични и нелични данни", коментира пред "Сега" Кашъмов. И даде за пример как "утре някой кмет, например, ще каже - какъв достъп искате, като има ново определение на "достъп". Създават се паралелни определение и понятия. Чака ни хаос", обобщи той. 

Според него резултатът е, че властимащите ще използват новите разпоредби, за да крият обществена информация.

ГЕРБ се вкопчи в безумието си да спре достъпа до информация
С мнимото оправдание "да има дебат" може да отворим дискусия за връщането на смъртното наказание или за премахването на текста от Конституцията, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права и са равни пред закона.
СЕГА
26 Юни 2023
Сарафов иска информационно затъмнение по знакови дела
И. ф. главен прокурор Борислав Сарафов полага усилия да прекрати всеки достъп на обществото до информация за разследвания.
СЕГА
15 Яну. 2025

 

