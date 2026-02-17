Превозвачите се притеснени от нова тарифа за тол таксите

Илияна Кирилова Досега тол таксите отразяваха само разходите за поддържане на пътищата. Вече ще се отчита и изпускането на въглеродни емисии, шумовото замърсяване и замърсяване на въздуха заради задръствания.

Масово превозните средства над 3.5 тона у нас попадат в най-ниския клас въглеродни емисии, което ще доведе до силно повишение на тол таксата за преминаване през платените пътища в страната.

Това алармираха автомобилни превозвачи по повод започналата регистрация на тежкотоварните превозни средства в онлайн калкулатора на Националното тол управление, с който те сами трябва да определят класа на емисиите въглероден диоксид.

Тези дни Агенция Пътна инфраструктура призова собствениците и шофьорите на превозни средства над 3,5 тона да побързат с регистрацията, защото се очаква от 1 март да има нова тарифа на тол таксите. В нея, както писа "Сега" вече ще се отразява и класът на превозното средство по отношение на изпусканите CO₂ емисии. Камионите и автобусите от най-нисък клас, т.е. най-замърсяващи околната среда с въглероден диоксид, ще плащат двойно по-високи тол такси от сегашните, предвиждат промените в тарифата.

Тол таксите ще скочат с 30 до 130% от 1 март Рязко увеличение на тол таксите за тежкотоварните автомобили е подготвило от 1 март Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Калкулаторът за определяне на класа въглеродни емисии е активен още от 15 декември 2025 г. и се намира на интернет страницата на Националното тол управление на адрес: https://co2.bgtoll.bg.

От АПИ посочват, че очакват да се регистрират близо 180 000 пътни превозни средства над 3,5 тона. Затова предупреждават транспортните фирми да побързат с регистрацията за определяне на категорията CO₂ емисии до 1 март 2026 г. , въпреки че новата тарифа все още не е одобрена от Министерски съвет.

Едва на 17 февруари изтече крайният срок за общественото й обсъждане. Сега предстои МРРБ да обсъди становищата и евентуално да се съобрази с някои от исканите промени. Чак след това новоназначеният служебен кабинет трябва да одобри новите тол такси.

"Имаме договорка всички тежкотоварни автомобили с екокатегория Евро 6 да останат със сегашните нива на тол таксите", обясниха от сдруженията на автомобилните превозвачи. Спазването на това обещание е важно за превозвачите, защото сега при регистрацията за определяне на CO₂ класа всички превозни средства, произведени преди 2025 г., попадат в най-ниския клас 1, дори и да имат най-висока екокатегория Евро 6.

В момента размерът на тол таксите отразява само разходите по поддържането на инфраструктурата. България обаче трябва да транспонира евродиректива от 2022 г., която задължава въвеждането и на CO₂ компонента, както и други две компоненти, свързани с шумовото замърсяване и замърсяване на въздуха от задръствания, но засега те ще бъдат с нулеви стойности.

"Всичко се прави в последния момента, до 1 март има една седмица", негодуват фирмите за пътни превози.

От АПИ обаче ги предупреждават, че който не се регистрира навреме - т.е. до 1 март, може да го направи и по-късно, но рискува да бъде таксуван по най-ниския клас, което ще доведе до прилагане на най-високата ставка за въглеродния компонент.