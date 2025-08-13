"Алфа Рисърч": Все повече българи подкрепят влизането в еврозоната

Расте делът на българите, които подкрепят влизането на страната ни в еврозоната. Проучване на "Алфа Рисърч" в периода 8-22 юли показва, че 49,2 на сто от анкетираните са "ЗА" приемането на единната европейска валута, докато 45.8% са против.

При бизнеса подкрепата устойчиво остава много по-висока - 66%, като са анкетирани 500 собственици или представители на управленско ниво на бизнеса.

Все повече граждани оценяват позитивно репутационния ефект за България, коментира Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

Това е третото по ред проучване на обществените нагласи във връзка с присъединяването на страната ни към еврозоната, чийто възложител е Министерство на финансите.

Първото бе проведено в началото на април и тогава подкрепящите смяната на лева в евро са били бяха с по-малък дял - 45%, докато противниците бяха 49%. При следващото проучване през втората половина на май резултатите показаха паритет между двете групи - 46,5% от гражданите одобряват приемането на еврото, докато 46,8% са заявили, че са против. Сега вече се отчита превес на поддръжниците на еврото.

Основните притеснения сред българските граждани продължават да са съсредоточени върху краткосрочните ефекти, непосредствено след (а вече – и преди) въвеждането на еврото. Макар и някои от опасенията да са намалели през последния месец, оценката за последствията в близко бъдеще продължава да е със знак минус (47% негативни срещу 39% позитивни мнения). Що се отнася до дългосрочните ефекти, и граждани, и бизнес имат оптимистични очаквания, като особено силно те са изразени при предприемачите (65% : 22%).

По отношение на конкретните очаквани позитиви преобладават прагматичните и рационални виждания – удобство при пътуване и разплащане в чужбина (59%), улеснена търговия с другите европейски държави, повишаване на финансовата сигурност и стабилност на страната, затвърждаване на европейската принадлежност и недопускане преминаването към друга сфера на влияние (всички между 25-30 на сто). Тези по-рационални оценки, лишени от свръхочаквания и популизъм, се дължат в голяма степен и на социалния профил на поддръжниците на еврото – хора с по-високо образование, заети в модерни индустрии, професионалисти, от големите градове, добре информирани за реалните икономически процеси, обясняват от "Алфа Рисърч".

Най-тревожната тенденция, която проучването регистрира, е значителният ръст на хората, които се опасяват от изкуствено завишаване на цените – 71%, което е значително по-висок дял от хората, които са против въвеждането на еврото. Т.е. безпокойството е обхванало широки социални групи и има риск от ерозиране на обществените нагласи при увеличаване на цените до края на годината и в първите шест месеца на следващата.

Двойно обозначаване на цените

Макар двойното обозначаване на цените в лева и в евро да е въведено масово сравнително отскоро, мнозинството от българите вече са се сблъсквали с него. 90% са виждали двойните обозначения в магазините за хранителни стоки, 38-40 на сто в извлечения от банкови сметки и мобилни оператори, 36% - в магазини за облекло и обувки. Първите съприкосновения логично предизвикват противоречиви оценки, тъй като привикването към новата валута изисква време. В този смисъл е много важно, че двойното обозначение започва по-рано. Към момента, самооценките на хората се разделят на две почти равни части – 34% твърдят, че то ги улеснява, започват да свикват. 36% признават, че двойното обозначение по-скоро ги обърква, като най-често съобщават, че се подвеждат по по-ниската цена, която е в евро.

Обмяната на левовете в евро

Предпочитаният начин и за граждани, и за бизнес за обмяна на левовете, с които разполагат, е в банковите клонове. Делът на гражданите, избиращи този начин, нараства до 71% и почти се изравнява до този на бизнеса (76%). Очевидно, кампанията на банките за внасяне на левове без такса са дали резултат.

Пощенските клонове се посочват от около 6% от анкетираните, основно живеещи в малки населени места. Значителен спад се наблюдава при обменните бюра (от 12% през май до 5% през юли), но за хората с по-високи наличности (вкл. за част от бизнеса) те остават втори по предпочитание.