Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран блокира 20 000 моряци и 15 000 пасажери в Персийския залив

Днес, 20:55
Круизни и търговски кораби са блокирани в района на Персийския залив
Круизни и търговски кораби са блокирани в района на Персийския залив

Около 20 хиляди моряци и 15 хиляди пасажери са блокирани в Персийския залив заради войната в Близкия изток и заради парализата на Ормузкия проток, съобщи генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес, цитиран от Франс прес и БТА. 

Тази агенция на ООН, която се занимава със сигурността на корабоплаването, е "готова да си сътрудничи с всички замесени страни, за да допринесе за гарантиране на сигурността и добруването на моряците", се казва в изявление на Домингес пред АФП.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция, който провежда операциите на Иран в чужбина, заяви вчера, че има "пълен" контрол над Ормузкия проток - стратегически морски коридор за транспорта на въглеводороди, който свързва Залива с Оманския залив. Множество кораби бяха блокирани.

Откакто САЩ и Израел започнаха операцията си срещу Иран в събота, Международната морска организация съобщи за седем инцидента, свързани с плавателни съдове в протока. В резултат са загинали двама души, а шестима са били ранени.

"Освен икономическото въздействие на тези тревожни атаки, стои и хуманитарен въпрос. Никоя атака срещу невинни моряци не може да бъде оправдана при каквито и да било обстоятелства", категоричен бе Домингес.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Ормузки проток

Още новини по темата

Швеция съветва гражданите да имат кеш за 7 дни в случай на война

05 Март 2026

Иран удари с 4 дрона Азербайджан
05 Март 2026

САЩ са потопили иранската фрегата само с едно торпедо
05 Март 2026

Напрежението между Мадрид и Вашингтон расте
05 Март 2026

Иран заплашва ядрения център в Димона с ракетен удар
05 Март 2026

Държавите в Персийския залив свалят дрон за $20 000 с ракета за 4 милиона
04 Март 2026

Украйна праща свои военни на помощ срещу Иран
04 Март 2026

Пентагонът: САЩ печелят войната и ще се бием колкото трябва
04 Март 2026

100 души от иранска фрегата край Шри Ланка са в неизвестност
04 Март 2026

Американските дипломати напускат Кипър
04 Март 2026

Иран удари най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток
04 Март 2026

Иран избра нов върховен лидер

03 Март 2026

Ирански дрон удари консулството на САЩ в Дубай
03 Март 2026

Атака на Израел прекъсна гласуването за наследник на Хаменей
03 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?