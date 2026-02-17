Медия без
Стрелба по време на хокеен мач в САЩ

Днес, 06:38

Стрелба е станала по време на училищен хокеен мач в Паутъкет, Роуд Айлънд, САЩ - трима души, включително нападателят, са загинали, съобщава Fox16. Още трима души са пострадали и са били хоспитализирани в критично състояние.

Трагедията се разигра в ледената арена „Денис М. Линч“ в град Паутъкет по време на мач между гимназиалните отбори на „Ковънтри“ и „Блекстоун Вали“.

В залата е имало стотици хора – ученици, родители и учители, които са изпаднали в паника при началото на изстрелите.

Извършителят е идентифициран като Робърт Дорган (на 56 години), който е използвал и името Робърта Еспозито. Полицията в Паутъкет потвърди, че стрелбата е била „целенасочена“ и е резултат от семеен спор. Има данни за минали правни спорове в семейството, свързани с неговата полова идентичност. Дорган е открил огън по петима членове на собственото си семейство, които са били на трибуните, за да гледат мача, в който е участвал техен роднина.

Само преди 4 дни 18-годишен тийнейджър, идентифициращ се като момиче, уби 8 души в Канада и се самоуби. 

Ключови думи:

САЩ, масова стрелба

