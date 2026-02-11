Нападател застреля деветима души в Канада и се самоуби

Нападател застреля общо девет души в малък канадски град в западната провинция Британска Колумбия, след което се самоуби, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция. Така общият брой на мъртвите е 10, предаде БТА.

Полицията първоначално не даде подробности за извършителя на атаката в Тъмблър Ридж, като впоследствие каза, че нападателят е облечен в рокля.

Нападателят застрелял вчера седем души в гимназия (една от жертвите е починала на път за болница). Също така ранил там над 25 човека, двама от които са с опасност за живота.

След това е открит мъртъв, като вероятно се е самоубил.

Смята се, че преди това надателят е убил още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани.

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала.

Интендантът на Кралската канадска конна полиция Кен Флойд каза пред репортери, че служителите, които са идентифицирали стрелеца, засега не разкриват името, а мотивът на заподозрения остава неясен.

„Мисля, че ще ни бъде трудно да установим защо, но ще направим всичко възможно да разберем какво точно се е случило“, каза Флойд на пресконференция.

„Служителите извършват допълнителни претърсвания на други домове и имоти, за да установят дали има други ранени или по някакъв начин свързани с днешните събития“, съобщиха официалните лица.

По-рано полицията съобщи за стрелба в средно училище и призова жителите на селището с население от около 2400 души да не излизат от вкъщи.

В гимназията учат 175 ученици. Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Албърта.

Стрелбите в училища в Канада са рядкост, отбелязва АП.

Това е най-смъртоносното по рода си нападение в страната от 2020 г., когато мъж застреля 13 души и подпали пожари, причинили смъртта на девет човека, в източната провинция Нова Скотия.

Канадският премиер Марк Карни каза, че е съкрушен след атаката. Той поднесе съболезнования на семействата на жертвите и благодари на хората, които първи са реагирали.

Карни отмени свои посещения в Халифакс, столицата на провинция Нова Скотия, и в Мюнхен, където по-късно тази седмица бе предвидено да участва в годишната конференция по въпросите на сигурността.