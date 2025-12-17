Медия без
Тръмп нареди тотална блокада на петролните танкери на Венецуела

Вашингтон засилва натиска върху президента Николас Мадуро

Днес, 07:41
Президентът Тръмп обясни, че "венецуелският режим е определен като терористична организация".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на петролните танкери на Венецуела. 

"Заради кражбата на нашите активи и по много други причини, включително тероризъм, наркотрафик и трафик на хора, венецуелският режим беше определен като ЧУЖДЕСТРАННА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ. Затова днес нареждам ПЪЛНА И ТОТАЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИ САНКЦИОНИРАНИ ПЕТРОЛНИ ТАНКЕРИ, които влизат във и излизат от Венецуела", написа Тръмп в Truth Social.

Това е поредният ход на Вашингтон за засилване на натиска върху правителството на Николас Мадуро, насочен към основния източник на приходи на страната.

САЩ вече са разположили хиляди войници и почти дузина военни кораби в региона, включително самолетоносач.

В официално изявление правителството в Каракас определи заплахата на американския президент като "гротескна". 

Цените на петрола тръгнаха нагоре след изявлението - заради опасения от намаляване на износа от Венецуела. венецуелския износ. 

Пазарът е в очакване как ще бъде приложена блокадата и дали тя ще обхване и кораби, които не са под санкции.

 

