САЩ предлагат $50 млн. за арест на Николас Мадуро

САЩ удвояват на $50 млн. наградата за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, обяви американският главен прокурор Пам Бонди.

Във видеоизявление Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с "чуждестранни терористични организации, като TdA, "Синалоа" и Cartel of the Suns, за да разпространява смъртоносни наркотици и насилие в нашата страна".

Според Бонди понастоящем TdA внася по 30 тона кокаин в САЩ, от които 7 тона лично са свързани с венецуелския президент. Мадуро е спечелил повече от $700 млн. от тази дейност и имал два частни самолета и 9 автомобила.

"Властта на Мадуро над терора продължава. Той е един от най-големите наркотрафиканти в света и е опасност за националната ни сигурност. Затова удвояваме наградата до $50 млн. Под ръководството на президента Тръмп Мадуро няма да избегне правосъдието и ще бъде подведен под отговорност за своите презрени престъпления. Ако имате някаква информация, за да изправим този престъпник пред правосъдието, обадете се", заявява Бонди.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) 7 август 2025 г.

Изброените от главния прокурор на САЩ групировки са едни от най-големите на двата американски континента. TdA (Tren de Aragua) е транснационална престъпна организация от Венецуела с шеф Ектор Флорес, познат под псевдонима Ниньо Гереро. "Синалоа" е най-големият наркокартел в Мексико, а пък Cartel of the Suns е ръководен от висши офицери на венецуелските въоръжени сили и също се занимава с трафик на наркотици.