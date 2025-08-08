Медия без
САЩ предлагат $50 млн. за арест на Николас Мадуро

Венецуелският президент е един от най-гоемите наркотрафиканти, обяви главният прокурор на САЩ

Днес, 06:42
Пам Бонди и Николас Мадуро
Пам Бонди и Николас Мадуро

САЩ удвояват на $50 млн. наградата за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, обяви американският главен прокурор Пам Бонди.

Във видеоизявление Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с "чуждестранни терористични организации, като TdA, "Синалоа" и Cartel of the Suns, за да разпространява смъртоносни наркотици и насилие в нашата страна".

Според Бонди понастоящем TdA внася по 30 тона кокаин в САЩ, от които 7 тона лично са свързани с венецуелския президент. Мадуро е спечелил повече от $700 млн. от тази дейност и имал два частни самолета и 9 автомобила. 

"Властта на Мадуро над терора продължава. Той е един от най-големите наркотрафиканти в света и е опасност за националната ни сигурност. Затова удвояваме наградата до $50 млн. Под ръководството на президента Тръмп Мадуро няма да избегне правосъдието и ще бъде подведен под отговорност за своите презрени престъпления. Ако имате някаква информация, за да изправим този престъпник пред правосъдието, обадете се", заявява Бонди.

Изброените от главния прокурор на САЩ групировки са едни от най-големите на двата американски континента. TdA (Tren de Aragua) е транснационална престъпна организация от Венецуела с шеф Ектор Флорес, познат под псевдонима Ниньо Гереро. "Синалоа" е най-големият наркокартел в Мексико, а пък Cartel of the Suns е ръководен от висши офицери на венецуелските въоръжени сили и също се занимава с трафик на наркотици.

