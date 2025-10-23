Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" ще ударят и бургаската рафинерия

Пресслужба на МС "Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт", заяви премиерът Росен Желязков.

Последните новини от САЩ - за налагане на санкции срещу руските компании "ЛУКойл" и "Роснефт", стреснаха управляващите в България. Причината е, че мерките на Вашингтон срещу руския петрол ще засегнат и важни предприятия у нас начело с рафинерията в Бургас. Ако няма бърза смяна на собствеността, може да се стигне до спиране на "Лукойл Нефтохим", бяха първите реакции.

"Бургаската рафинерия попада под ударите на санкционния режим, наложен от администрацията на Тръмп. До 21 ноември българската държава трябва да вземе генерално решение за предприятието", коментира премиерът Росен Желязков от Брюксел, където участва в срещата на върха на ЕС. Той поясни, че бургаската рафинерия е уязвима, защото над 50% от капитала й се притежава косвено от руската "Лукойл".

"Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом, да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", каза премиерът.

По думите му генералната лицензия, която е издадена, дава възможност до 21 ноември да се извършват транзакции. "Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Искам да кажа, че това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни премиерът.

Според него рафинерията трябва да продължи да работи, като внимаваме и държавата да не попадне в санкционен режим. "МВР и ДАНС са взели всички необходими мерки покрай рафинерията и пристанището Росенец за недопускане на саботажи", каза още Желязков.

"Не е шега работа, може да останем без гориво в един момент. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ - много внимателно да се проследи и да се внимава как санкциите ще се отразят на банките, които обслужват сделките, свързани с петрол и нефтопродукти", заяви пък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Борисов изтъкна, че "санкциите са винаги предпоследни" и може да има промени в ситуацията. "След 21 ноември, сиреч сега има време президентът Путин да разсъждава върху тези санкции, за да може, ако има реакции, те да бъдат свалени. Това е играта на големите в момента", поясни лидерът на ГЕРБ.

След което направи преход към промените в Закона за насърчаване на инвестициите, според които "Лукойл" ще може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет. Те бяха гласувани на второ четене днес следобед от парламентарната комисия по енергетика, а техни вносители са Делян Добрев от ГЕРБ, Станислав Атанасов от ДПС-Ново начало, Иван Ибришимов от БСП и Павела Митова от ИТН. Законопроектът бе внесен преди две седмици и още на следващия ден гласуван на първо чете в комисия и в пленарна зала. Това бързане предизвика съмнения защо управляващите искат да определят ДАНС като главен фактор при избора на купувач на "Лукойл".

"Вие нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав (Анастасов, дясна ръка на Делян Пеевски, бел. ред.), така, както си стоели вечерта, са се сетили и внесли проектозакон за "Лукойл". Считам, че съм доста информиран човек. Знаех, че ще се стигне до това и ние изпреварихме събитията", добави Борисов във връзка с предложението "Лукойл Нефтохим" да се продава само след санкция на ДАНС.

Спешно изслушване

По-рано днес от "Демократична България" настояха още днес на заседанието на Комисията по енергетика спешно да бъдат изслушани министрите на енергетиката, на икономиката и на финансите, както и представител на БНБ във връзка с решението на САЩ да наложат санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл".

Това искане обаче бе отхвърлено от управляващото мнозинство в комисията и министрите не се явиха.

"Трябва да се изяснят икономическите последици за България и да се предотвратят рисковете", настояваше съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"Сигналът, който дойде снощи от САЩ, е изключително сериозен. "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Ние трябва бързо да знаем какво трябва да се предприеме, за да може да няма и криза на пазара на горива, и България да посрещне адекватно тази възможност. Трябва да се каже, че колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това всъщност ще бъде още по-зле за страната ни от настоящата ситуация" коментира още Ивайлно Мирчев.

Според него основна цел на българската държава е намиране на "нормален чужд инвеститор, по възможност западен, за да няма риск за българските потребители". "България ползва основно горива от рафинерията. Рафинерията е много ключова и рязко поставяне на такива санкции е с потенциал да влиза на пазара на горива в България", добави той.

Прекалено голяма хапка за Пеевски

Бившият финансов министър и настоящ председател на "Продължаваме промяната" Асен Василев допусна, че ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната, тъй като нямаме достатъчен капацитет за внос, за да се покрие потреблението.

Василев припомни, че по време на кабинета на Николай Денков представител в рафинерията е бил Бойко Ницов, който заедно с министерствата на икономиката и на финансите подготви план за действие в случай, че държавата трябва да реагира при подобни санкции. Имало подготвени договори за чужди екипи, които да влязат в рафинерията, и да се назначи специален управител, ако се наложи, за да се гарантира, че няма да има прекъсване на производството и подаването към мрежата от бензиностанции в страната. "Този план беше готов. Трябва да попитате текущия кабинет къде е планът и имат ли такъв", каза Василев.

Попитан за връзка между "Лукойл" и шефът на ДПС-НН Делян Пеевскир, бившият финансов министър отговори, че рафинерията е прекалено голяма хапка за Пеевски. "Това е сделка, която е с мащаб над местните боричкания и далавери", заяви Василев.

Какво рече БНБ

БНБ реагира на новината от САЩ с бърз, но мъгляв коментар, от който се разбира единствено, че "внимателно следи ситуацията", че има преходен период за въвеждане на новите санкции и че банките сами трябва да решават как да реагират.

"Съгласно обявените от OFAC мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

Кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC", посочват от централната ни банка. И уверяват, че БНБ е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо. БНБ продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.