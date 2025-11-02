Данък "дивидент" ще се увеличи от 5 на 10%, обяви Драгомир Стойнев

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ). Това каза пред БНР Драгомир Стойнев от БСП, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", зам.-председател на Народното събрание.

"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока", заяви още депутатът.

Важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите, подчерта той и добави: "Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите".

"Необходимо е да бъде назначен в най-скоро време "особен управител" на "Лукойл България", а мнението на БСП е, че не само един човек, а около 10-15 човека трябва да бъдат назначени на управленско ниво, за да може да се поеме контролът на рафинерията в Бургас. Това трябва да върви с поправки в закона. Още следващата седмица от управляващите партии ще внесем предложения за поправки в закона", коментира Стойнев.

Така на практика управляващите потвърдиха идеята за назначава на "особен управител" в рафинерията, след като преди дни стана ясно, че представителят на държавата в "Лукойл" Бойко Ницов е работил по план за въвеждане на особен управител в "Лукойл Нефтохим", но не му е стигнало времето, тъй като бе сменен с Цветан Цирков, който пък няма опит в петролния бизнес.

Павела Митова от ИТН също потвърди идеята на управляващите. "Задали сме въпроси на OFAC с няколко варианта и чакаме отговори. Единият вариант е за особен управител, обсъждаме и неговите функции и могат ли да бъдат разширени. Първото нещо е да се защитят българските граждани и първата мярка е спиране на износа за ЕС и трети страни. Когато в съседни държави се повишават цените, е вероятна предпоставка за спекула с цените и да се пристъпи към износ", обясни Митова.

И съобщи, че се надява следващата седмица "да имаме готово решение, защото в момента изготвяме Плана на действие". Иначе са в непрестанна кореспонденция с американски партньори.

Съпредседателят в "Демократична България" Божидар Божанов каза, че позицията на ПП-ДБ е "Лукойл" да бъде продаден на собственик, който не е свързан с руската федерация, защото през него и през това сериозно влияние върху българската икономика се прокарват нездрави руски интереси. По думите му първо трябва да се види, какво може да се направи със златната акция на държавата. "И второ - това трябва да е свързано с гаранция за придобиване на рафинерията. Не може просто да си сложим особен управител, а да не е обвързано с продажбата на неруски собственик", каза Божанов.

Особеният управител

Особеният управител е представител на държавата, назначен със специален закон или акт на правителството. Той е лицето, което временно поема контрол върху оперативната дейност.

Намесата е провокирана от критичен обществен интерес или риск (напр. риск за енергийната сигурност, прилагане на международни санкции, риск от спиране на доставките).

Собствеността остава при фактическия собственик. Обаче, правомощията по оперативното управление - взимане на ежедневни решения, сключване на договори, управление на суровини и горива - се отнемат от редовния мениджмънт и се прехвърлят на особения управител.

Приходите продължават да бъдат собственост на компанията, но финансовите потоци може да бъдат поставени под специален държавен контрол (напр. за да не отиват в Русия, ако компанията е санкционирана).

Особеният управител трябва да управлява дружеството, за да запази неговата стойност и да гарантира пазарните доставки.