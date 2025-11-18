Бюджет 2026 влиза в комисиите в НС

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Четири парламентарни комисии гледат на първо четене днес проектобюджета за догодина – по бюджет и финанси, по здравеопазване, транспортната и социалната комисия, показва информацията за предстоящите заседания на сайта на Народното събрание.

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. и проекта на държавен бюджет за следващата година.

Комисията по здравеопазване ще обсъди бюджета на НЗОК и Законопроекта за държавния бюджет, според публикувания дневен ред.

Депутатите от социалната комисия ще гласуват проектобюджета на ДОО и на държавния бюджет.

Комисията по транспорт и съобщения ще обсъди на първо четене Законопроекта за държавния бюджет.

Миналия петък парламентарната комисия по отбрана одобри на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 година. По думите на министъра на отбраната Атанас Запрянов, общо 2,708 млрд. евро ще бъдат парите за военното ведомство догодина.

В четвъртък план-сметката ще премине през още четири комисии.