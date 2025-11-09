От ГЕРБ не идват никакви сигнали за компромиси по бюджет 2026

Най-голямата партия в управлението не дава никакъв знак за възможен отказ от непопулярни и неочаквани мерки в проектобюджет 2026. Не може да се очакват и алтернативни непопулярни мерки като промени в съществуващото законодателство за заплатите в отделни сектори.

Това показа участие на зам.председателя на групата на ГЕРБ-СДС в НС депутатът Деница Сачева в студиото на БНР.

“Ние вече коментирахме този бюджет като единствено възможен. Не смятаме, че е необходимо той да бъде хвален, но отразява реалността, и законодателството, което беше приемано”, коментира Сачева. В отговор на въпрос, че ГЕРБ има принос към увеличението на заплатите в силовия сектор Сачева отговори утвърдително с аргумента, че заплатите са били на ниски нива. Тя обаче отказа изобщо да допусне възможност да се изменя действащо законодателство, което предвижда автоматично увеличение на заплатите в сектора с нови 12%. От думите й се разбра, че в партиите, подкрепящи бюджета, няма съгласие за подобни промени и ще се наложи търсене на плаващи мнозинства.

“Категорично не бихме искали да търсим плаващи мнозинства при приемане на бюджет. Не можем да си позволим да търсим едно или друго мнозинство, защото ще изглежда по-добре. Задачата е да бъдат осигурени всички нужни приходи, за да може да се осъществят действащи законодателни текстове. 67% от бюджета са плащания за заплати, социални и здравноосигурителни плащания”, коментира Сачева. Тя допълни, че няма мнозинство за тежки структурни реформи и управляващите не искат да влизат в еврозоната по начин, който ще налее масло в мелницата на противниците й.

Сачева не хвърли никаква яснота по въпроса възможно ли е да се стигне до отказ от отделни мерки, каквито намеци имаше. В отговор на въпрос за предстоящия разговор в тристранния съвет, чието първо заседание по бюджетите се провали, Сачева отговори, че вярва, че правителството ще получи разбиране от бизнеса, без да влиза в никаква конкретика какво означава това.

Решението за изпреварващо увеличение на размера на осигуровките се дължи на рекордно големия трансфер, който държавата се налага да прави. Трансферът достигна рекордните 12.4 млрд. лв., малко над 48%. Решението е превантивна реакция и към задаващи се много по-големи проблеми в бюджета на ДОО, обясни Сачева. Тя изтъкна, че 2030-а година ще се пенсионират 110 000 души, а на пазара ще влязат 50 000 души. Не се разбра в кой точно момент управляващите са разбрали това, след като дефицитът в системата е структурен и отдавна и защо плановете им първоначално предвиждаха вдигане на осигуровките по друга смеха, от 2027-а г.

КРИТИКИ

Проектобюджет 2026, който управляващите не представиха официално, пожъна нова порция критики. И трите проектобюджета за следващата година - на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и големият бюджет на държавата, закъсняха и не дават отговори на ключови въпроси. Няма гаранции за заплатите на младите лекари, няма никаква яснота каква пенсионна реформа ще се прави, има непропорционален ръст на възнаграждения без никакъв знак от ресорните министри, че ще предложат промени, коментира в ефира на БНР депутатът от “Алианс за права и свободи” Хасан Адемов.

“В проектобюджета на държавата е залегнало непропорционално и небалансирано увеличаване на заплати в публичния сектор. Не казвам да няма подоходна политика, но тук става за механични механизми за обвързване на възнагражденията със средната работна заплата. Какво трябва да направи министър Теменужка Петкова, за да накара секторните министри да направят реформи. Бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков направи на нищо структурната организация на системата на МВР”, коментира Адемов.

Адемов изрази недоумение и от бюджета на държавното обществено осигуряване. “На 14 ноември ред институции следва да внесат пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система. Не знаем нищо за тези намерения - каква част от тях са влезли в бюджета извън вдигането на вноските”, попита Адемов.

Ресурс за осигуряване на заплати на млади медици е заделен - 260 млн. евро, но няма никаква яснота как ще бъдат реално разпределени тези пари, коментира още Адемов. Той допълни, че обещаните нива от 1860 евро на млад специалист и 1550 евро среден медицински персонал няма как да се раздадат от НЗОК просто така, защото касата е публична институция и няма право да провежда политика по управление на възнаграждения. “Управляващите разбраха това и сега говорят за осигуряване на тези средства през цената на клиничните пътеки, но те са въпрос на колективно договаряне. То няма да е факт през януари и отделно от това младите специалисти се изключват от него”, допълни Адемов. Той бе категоричен, че критикува добронамерено и решение трябва да се намери.

Асен Василев: Посочили сме кое трябва да се отреже в бюджета

Своята версия за орязване на приходи и оттам - на разходи в бюджета, предложи и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. В ефира на БНР Василев изнесе представените по-рано през седмицата от партията сметки, които показват кои приходи следва да се отрежат и какво да отпадне в разходната част. Василев бе категоричен, че проектобюджетът може да се подобри. Партията предлага в приходната част да се зачертаят и отпаднат приходи в размер на 1.875 млрд. евро, включително да отпадне вдигането на данък дивидент и осигуровките. Срещу орязването на тези приходи следва да отпадне същата сума и в разходната част на бюджета, за да не се надхвърли дефицитът от 3%. Партията има изчерпателен списък с възможни корекции. Василев за пореден път обвини ГЕРБ-СДС, че са по-леви и от БСП.

Ние в ситуации на ковид криза, на енергийна криза, не увеличихме данъци, те го правят сега, коментира Василев. Той повтори политическото послание на партията, че това се прави с цел осигуряване на пари за бухалки и пари за "касички", които да се ползват лесно от кабинета.