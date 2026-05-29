Скоро ще видим как е изглеждала изчезналата улица "Търговска"

Група учени са се заели да съживят изчезналата столична улица "Търговска" дигитално. За проекта "Расте, но не старее: семантични и 3D технологии за историята на улиците и сградите в София" разказаха пред БНР Ивайло Начев от Института за балканистика с център по тракология към БАН и д-р Даниел Иванов от Регионалния исторически музей София.

"От тази централна и важна улица в наши дни не е останало нищо. Това е една от мотивациите в нашия проект да съберем информация от различни източници, по различни начини, включително със съвременните технологии, за да възстановим това загубено културно наследство, което смятаме, че е достатъчно значимо за историята на София, за модернизацията на страната и като цяло за българската история", посочи Начев в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

Д-р Иванов напомни, че улица "Търговска" е била османската чаршията. След това в края на 80-те и началото на 90-те години София започва да се модернизира и да придобива нов европейски дух, добави той. През 1887 г. за първи път се споменава в документ ул. "Търговска":

"От тогава насетне улицата започва своето развитие до бомбардировките и малко след това, когато е тотално заличена. Бомбардировките увреждат голяма част от сградите в центъра, но реално заличаването на улицата и целия район около нея става с построяването на Ларгото и представителните сгради на комунистическата власт. С голям размах голяма част от историческия център на практика е напълно унищожен. Най-представителната част на "Търговска" минава през някогашния Партиен дом, сега Народно събрание, и всички сгради стъпват върху тази историческа част на София от началото на 20 век. Този доста грандомански проект е частично реализиран – около половината. Църквата "Св. Неделя" е трябвало да бъде разрушена като част от тези начинания за промяна на лицето на града, Царският дворец – също, но за щастие на тези сгради им се разминава".

Сега ще бъде направена 3D възстановка на улицата. Представихме албум с исторически фотографии, като някои от тях за пръв път виждат бял свят, добави Иванов.

Събеседниците отбелязаха, че този 3D модел стъпва на голямо количество архивен документален материал, който позволява надеждна възстановка на улицата.

Идеята е да се създаде приложение за всякакъв тип електронни устройства. "Но по-впечатляващото е когато си сложим очилата и влезнем в самата улица. Ще представлява една 360-градусова разходка в 3D модела", разказаха учените.