Да емигрираш в Стара София с днешна дата

„Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“

Виктор Топалов, Никол Вълчева, изд. Orange Books

Емблематични столични локации и неразказвани истории оживяват в най-новата книга на издателство Orange Books – „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“. Автори на новия пътеводител на „Бохемска София" са Виктор Топалов и Никол Вълчева, които наричат себе си „емигранти в Стара София“.

Книгата съчетава документалност и увлекателен разказ, за да разкрие малко известни факти, любопитни истории и човешките лица зад големите имена от културния живот на столицата. Сред личностите, представени в изданието, са Александър Божинов – авторитет в областта на карикатурата и илюстрацията, Елисавета Консулова-Вазова – една от първите български художнички, Иван Попов – доайен и пионер в българското драматично изкуство, Кръстьо Сарафов – един от най-прочутите български артисти, както и Борис Пожаров, Златина Недева, Сирак Скитник и още над 40 творци и места, оставили своя отпечатък върху културния облик на града.

Книгата изненадва читателите и със своята концепция – тя е двустранно оформена, с двустранна корица и две гледни точки. От едната страна Виктор Топалов повежда читателя из Квартала на художниците, а от другата Никол Вълчева разказва за Квартала на артистите. Двете части се допълват и изграждат цялостен образ на културна София от началото на ХХ век.

Пътешествието из историята на София започва от района между улиците „6-ти септември“ и „Генерал Гурко“ и булевардите „Васил Левски“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ – територията, където преди повече от век се оформя т.нар. Квартал на художниците. Книгата отвежда читателите и до Долни Лозенец – място, което, освен със своята архитектурна красота, е известно и като дом на редица изтъкнати артисти.

Премиерата на „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“ се състоя в София преди броени дни и събра повече от 120 гости – представители на културните среди, медии и любители на градски истории. Модератор на събитието бе Таня Димова – радиожурналист и водещ в Българското национално радио (БНР).

На въпроса какво искат от своите читатели – да четат, да се разходят из Бохемска София или да погледнат по различен начин към града – Виктор Топалов коментира: „Нашата книга е събрала истории, предадени чрез спомени. Затова насърчаваме читателите да говорят със своите баби и дядовци, със своите роднини. Осъзнаването на нашето минало може да ни помогне да изградим по-достойно настояще. Ако оставим историята само на документи, подписани и подпечатани, тя няма да бъде жива“.

От своя страна Никол Вълчева поставя фокус върху пионерите в българското изкуство и значението на културната приемственост: „Това, което най-много ми се иска да остане от тази книга, е хората да си дадат сметка колко много „първи“ личности сме имали тук. Златина Недева – първата жена режисьор в България. Адриана Будевска – първата жена, която се появява гола на сцената на Народния театър. Александър Миленков – първият български сценограф. Много ми се иска днешните артисти да се огледат в хората, които са били тук преди тях. Важно е да знаем върху какво стъпваме и какво градим. Нека ги уважаваме и да продължаваме да откриваме и други такива личности“.

Авторите на пътеводителя са добре познати имена в културния живот на столицата. Виктор Топалов се занимава с изследване на историята на София от 2016 г. Той е създател на дигиталната платформа „Бохемска София“ и автор на книгите „Кварталът на писателите“ (2024) и „Бохемска София: Духът на стария град“ (2022), както и съавтор и съставител на „Бохемска София: Истории от жълтите павета“ (2021), издадени от Orange Books. Носител е на наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата в категория „Литература“.

Никол Вълчева работи като ПР специалист в сферата на сценичните изкуства. Тя изследва миналото на българския театър и е съавтор на книгата „Бохемска София. Истории от жълтите павета“ (2021). Води пешеходните обиколки „Кварталът на артистите“, по време на които представя любопитни факти от живота на някои от най-знаменитите актьори и актриси от първите години на българския театър в столицата. През 2022 г. става част от организационния екип на наградите на САБ за сценични изкуства „Икар“.

Книгата е реализирана с финансовата подкрепа на Столична община и вече може да бъде открита в книжарниците и онлайн.

Предлагаме на нашите читатели кратки откъси от новата книга.

Има места в София, които не просто съществуват – те дишат. Не защото въздухът там е по-различен, а защото в него са останали гласове. Смях. Реплики, които никога не са били записани. Тишина, която казва повече от всяка дума. Такова място е Кварталът на артистите.

Тази книга не е просто разходка из един квартал, тя е среща. Среща с дух, който трудно се назовава, но лесно се усеща – онзи особен, леко бохемски ритъм, в който животът не върви по права линия, а криволичи като малките улички около площад "Журналист". Там, където всяка къща има лице, а всяка фасада – памет.

…Разказват, че Сирак Скитник вижда мечтания си дом насън. И наистина – дори днес той прилича на фантазия, придобила форма и кацнала в единия край на ул. „Борова гора“, с поглед към Борисовата градина. Когато човек застане пред нея и надникне през тънките процепи на високата дървена ограда, която я пази, има усещането, че вратата ще се отвори и на прага ще застане герой от някоя готическа приказка. На фасадата на къщата е поставена паметна плоча с надпис: Тук от 1926 до 1943 година живя Сирак Скитник (1883 – 1943). Художник, поет, критик, театрал. Първи директор на Радио София“.

…В средата на 20-те години на миналия век неименуваната улица пред дома на карикатуриста Александър Божинов е павирана по негово настояване. Общинарите желаят да я назоват на него, но художникът отказва, защото „не е прието да се наричат улици на имена на живи хора“. Тогава той предлага името на своя пръв учител по рисуване – Николай Павлович, виден български художник и негов съгражданин от Свищов. Така една от най-артистичните софийски улици се сдобива с име, а домът на Александър Божинов – с адрес: ул. „Николай Павлович“ №6...