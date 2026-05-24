Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Да емигрираш в Стара София с днешна дата

Нов градски пътеводител разкрива духа на столицата от началото на ХХ век

Днес, 13:59
Двойната корица на новата книга.
Orange Books
Двойната корица на новата книга.

„Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“

Виктор Топалов, Никол Вълчева, изд. Orange Books

Емблематични столични локации и неразказвани истории оживяват в най-новата книга на издателство Orange Books – „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“. Автори на новия пътеводител на „Бохемска София" са Виктор Топалов и Никол Вълчева, които наричат себе си „емигранти в Стара София“.

Книгата съчетава документалност и увлекателен разказ, за да разкрие малко известни факти, любопитни истории и човешките лица зад големите имена от културния живот на столицата. Сред личностите, представени в изданието, са Александър Божинов – авторитет в областта на карикатурата и илюстрацията, Елисавета Консулова-Вазова – една от първите български художнички, Иван Попов – доайен и пионер в българското драматично изкуство, Кръстьо Сарафов – един от най-прочутите български артисти, както и Борис Пожаров, Златина Недева, Сирак Скитник и още над 40 творци и места, оставили своя отпечатък върху културния облик на града.

Книгата изненадва читателите и със своята концепция – тя е двустранно оформена, с двустранна корица и две гледни точки. От едната страна Виктор Топалов повежда читателя из Квартала на художниците, а от другата Никол Вълчева разказва за Квартала на артистите. Двете части се допълват и изграждат цялостен образ на културна София от началото на ХХ век.

Пътешествието из историята на София започва от района между улиците „6-ти септември“ и „Генерал Гурко“ и булевардите „Васил Левски“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ – територията, където преди повече от век се оформя т.нар. Квартал на художниците. Книгата отвежда читателите и до Долни Лозенец – място, което, освен със своята архитектурна красота, е известно и като дом на редица изтъкнати артисти.

Премиерата на „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“ се състоя в София преди броени дни и събра повече от 120 гости – представители на културните среди, медии и любители на градски истории. Модератор на събитието бе Таня Димова – радиожурналист и водещ в Българското национално радио (БНР).

На въпроса какво искат от своите читатели – да четат, да се разходят из Бохемска София или да погледнат по различен начин към града – Виктор Топалов коментира: „Нашата книга е събрала истории, предадени чрез спомени. Затова насърчаваме читателите да говорят със своите баби и дядовци, със своите роднини. Осъзнаването на нашето минало може да ни помогне да изградим по-достойно настояще. Ако оставим историята само на документи, подписани и подпечатани, тя няма да бъде жива“.

От своя страна Никол Вълчева поставя фокус върху пионерите в българското изкуство и значението на културната приемственост: „Това, което най-много ми се иска да остане от тази книга, е хората да си дадат сметка колко много „първи“ личности сме имали тук. Златина Недева – първата жена режисьор в България. Адриана Будевска – първата жена, която се появява гола на сцената на Народния театър. Александър Миленков – първият български сценограф. Много ми се иска днешните артисти да се огледат в хората, които са били тук преди тях. Важно е да знаем върху какво стъпваме и какво градим. Нека ги уважаваме и да продължаваме да откриваме и други такива личности“.

Авторите на пътеводителя са добре познати имена в културния живот на столицата. Виктор Топалов се занимава с изследване на историята на София от 2016 г. Той е създател на дигиталната платформа „Бохемска София“ и автор на книгите „Кварталът на писателите“ (2024) и „Бохемска София: Духът на стария град“ (2022), както и съавтор и съставител на „Бохемска София: Истории от жълтите павета“ (2021), издадени от Orange Books. Носител е на наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата в категория „Литература“.

Никол Вълчева работи като ПР специалист в сферата на сценичните изкуства. Тя изследва миналото на българския театър и е съавтор на книгата „Бохемска София. Истории от жълтите павета“ (2021). Води пешеходните обиколки  „Кварталът на артистите“, по време на които представя любопитни факти от живота на някои от най-знаменитите актьори и актриси от първите години на българския театър в столицата. През 2022 г. става част от организационния екип на наградите на САБ за сценични изкуства „Икар“.

Книгата е реализирана с финансовата подкрепа на Столична община и вече може да бъде открита в книжарниците и онлайн.

 

Предлагаме на нашите читатели кратки откъси от новата книга.

Има места в София, които не просто съществуват – те дишат. Не защото въздухът там е по-различен, а защото в него са останали гласове. Смях. Реплики, които никога не са били записани. Тишина, която казва повече от всяка дума. Такова място е Кварталът на артистите.

Тази книга не е просто разходка из един квартал, тя е среща. Среща с дух, който трудно се назовава, но лесно се усеща – онзи особен, леко бохемски ритъм, в който животът не върви по права линия, а криволичи като малките улички около площад "Журналист". Там, където всяка къща има лице, а всяка фасада – памет. 

…Разказват, че Сирак Скитник вижда мечтания си дом насън. И наистина – дори днес той прилича на фантазия, придобила форма и кацнала в единия край на ул. „Борова гора“, с поглед към Борисовата градина. Когато човек застане пред нея и надникне през тънките процепи на високата дървена ограда, която я пази, има усещането, че вратата ще се отвори и на прага ще застане герой от някоя готическа приказка. На фасадата на къщата е поставена паметна плоча с надпис: Тук от 1926 до 1943 година живя Сирак Скитник (1883 – 1943). Художник, поет, критик, театрал. Първи директор на Радио София“.

 …В средата на 20-те години на миналия век неименуваната улица пред дома на карикатуриста Александър Божинов е павирана по негово настояване. Общинарите желаят да я назоват на него, но художникът отказва, защото „не е прието да се наричат улици на имена на живи хора“. Тогава той предлага името на своя пръв учител по рисуване – Николай Павлович, виден български художник и негов съгражданин от Свищов. Така една от най-артистичните софийски улици се сдобива с име, а домът на Александър Божинов – с адрес: ул. „Николай Павлович“ №6...

 

Авторите Никол Вълчева и Виктор Топалов
Orange Books Авторите Никол Вълчева и Виктор Топалов
Дълга опашка за автографи се изви след премиерата на книгата.
Orange Books Дълга опашка за автографи се изви след премиерата на книгата.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

нова книга, нови книги, Orange Books, стара София, Кварталът на худониците, Кварталът на артистите, Никол Вълчева, Виктор Топалов, Бохемска София

Още новини по темата

Да живееш с французин – българска мечта и парижки кошмар
07 Дек. 2025

Захари Карабашлиев води „Последният ловец на делфини“ в Младежкия театър
17 Ноем. 2025

Актриса обяви „Смъртта на времето“
02 Юли 2024

Още 40 причини да обичаме своята столица
26 Май 2024

Разкриха заглавието на новия роман на Пелевин
10 Септ. 2023

Сграда на „Славянска“ и „Бенковски“ пази 110 години българска история
12 Яну. 2023

Джоан Роулинг се завръща с „история като искрящ диамант“

15 Апр. 2021

Мерил Стрийп чете „Тръмпти Дъмпти искаше корона“
07 Окт. 2020

Все повече са хората, бесни на ГЕРБ и премиера
02 Февр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса