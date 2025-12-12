Протестиращи в пижами превземат европейските гари

Телеграм група на организаторите В зависимост от предпочитанията на всяка местна група, концепцията може да варира от "тиха дискотека" до импровизиран мини-концерт или други артистични дейности, които предават общото послание: нощните влакове са достъпно, екологично и социално решение за пътуване на дълги разстояния в Европа.

На 12 декември 2025 г. групи активисти от мрежите Stay Grounded и Back on Track организират международно пижамено парти в няколко европейски града, за да популяризират нощните влакове.

Събитието, замислено като креативна и неформална акция, има за цел да привлече вниманието на обществеността към необходимостта от бързо развитие на европейска мрежа от нощни влакове, свързващи основните региони на континента – от Лисабон до Талин и от Нарвик до Палермо, пише сайтът Railway PRO.

Акциите ще започнат в 20:00 ч. (централноевропейско време), когато участниците са поканени да се явят на обявените гари, облечени в пижами и символични аксесоари като маски за сън, възглавници или плюшени играчки.

В зависимост от предпочитанията на всяка местна група, концепцията може да варира от "тиха дискотека" до импровизиран мини-концерт или други артистични дейности, които предават общото послание: нощните влакове са достъпно, екологично и социално решение за пътуване на дълги разстояния в Европа.

За да насърчат широкото участие, организаторите са създали специален уебсайт материали, насоки за получаване на необходимите разрешителни, препоръки за управление на взаимодействието с обществеността и карта, където пътуващите могат да отбележат дестинациите, които биха искали да видят свързани с нощни влакове.

Участниците се насърчават да говорят с хората на гарата и да ги помолят да попълнят кратък формуляр за любимите си дестинации, като информацията ще бъде интегрирана в европейска карта на "железопътните мечти" на обществеността.

За координация организаторите използват специална група в Telegram, където се обявяват предавания на живо, плейлисти за "тиха дискотека" и други логистични подробности.