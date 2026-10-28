Скъпите горива прекратиха дори "вечния" круиз

Американският круизен кораб Villa Vie Odyssey прекрати преждевременно околосветското си пътешествие и започна да сваля пътниците си на брега в Камбоджа поради рязко покачване на разходите за гориво, съобщи „Асошиейтед прес“. Плавателният съд беше потегли на „непрекъснато околосветско пътешествие“ през октомври 2024 г., като предлагаше на пътниците каюти в качеството им на „постоянни жилища“ на цени, започващи от 230 000 долара. На борда е имало 203 пътници и 156 членове на екипажа.

Базираният във Флорида оператор на кораба обещаваше на клиентите си, че каютите ще бъдат техен „постоянен дом“. Въпреки това, при пристигането на кораба в пристанище Сиануквил, Камбоджа, компанията внезапно обяви, че „непрекъснатото околосветско пътешествие“ приключва, и разпореди на всички пътници да напуснат кораба.

От компанията оператор обясниха, че откакто корабът е отплавал от Белфаст през октомври 2024 г., световните цени на горивата са скочили рязко – тенденция, която те отдават на конфликта между САЩ и Иран. В определени части на Азия разходите за гориво, падащи се на всяка каюта, са нараснали от 1800 на 8000 долара месечно. От компанията заявиха, че са се опитали да ограничат разхода на гориво – чрез намаляване на скоростта на кораба и удължаване на престоя в пристанищата, но не са успели да компенсират „извънредното увеличение на разходите“.

Компанията оператор посочи, че в момента работи по осигуряването на временно настаняване за пътниците. Самите пътници обаче твърдят, че почти не получават помощ. Както отбелязва AP, на клиентите са били дадени едва седем часа, за да се подготвят за слизане от кораба, след което е трябвало сами да се погрижат за настаняването си на сушата.

Според BBC, първоначалният план е бил околосветското пътешествие да продължи три години и половина. През 2025 г. обаче компанията въведе програма за „доживотно“ пребиваване на борда на кораба. Много от пътниците дори са продали жилищата си, за да се преселят на кораба. Освен това, през 2024 г. – след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ – компанията стартира четиригодишен пакет, наречен „Skip Forward“ („Премини напред“), който дава възможност на клиентите да останат на борда през целия настоящ мандат на републиканеца в Белия дом.

Някои пътници споделиха пред "Асошиейтед прес", че условията за живот на кораба са се влошили много преди спирането в Камбоджа. Качеството на храната е спаднало, възникнали са и проблеми с достъпа до интернет. Затова през последните месеци много от клиентите са решили да напуснат плавателния съд. Освен това, от останалите на борда пътници е било поискано да направят допълнителни плащания, за да покрият разходите за гориво и други нужди. Въпреки това, някои пътници все още се надяват, че компанията ще успее да разреши проблемите си и че круизът ще продължи.