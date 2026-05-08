Германски турист получи 900 евро обезщетение за липса на свободни шезлонги

08 Май 2026

Германски турист е получил обезщетение, след като дал под съд туристическа агенция, защото не успявал да намери свободен шезлонг по време на семейната си почивка в Гърция, съобщава БТА, цитирайки БиБиСи.

Мъжът почивал със семейството си на гръцкия остров Кос през 2024 г. и твърди, че въпреки ранното си ставане в 6 ч. сутринта, всекидневно прекарвал по 20 минути в търсене на свободни шезлонги край басейна, които били запазвани с хавлии от други гости.

Туристът подал иск срещу туристическата агенция за това, че тя не е приложила забрана на хотела да се запазват шезлонги с хавлии и не са взети мерки срещу клиентите, които правят това. Семейството е платило 7186 евро за почивката. 

Мнозина туристи се сблъскват с т.нар. „война за шезлонги“ или „сутрешен спринт“, т.е. практиката да се запазват шезлонги с хавлии. Миналата година в социалните мрежи се появи видео, на което се виждат туристи в Тенерифе за спят на шезлонги, за да си осигурят място до басейна, припомня БиБиСи.

