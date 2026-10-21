ЕК разследва Booking.com за измами и фалшиви обяви

Европейската комисия започна разследване срещу Booking.com заради съмнения, че платформата не прави достатъчно, за да защити потребителите от фалшиви обяви и измами, съобщи "Гардиън". Комисията проверява дали компанията е нарушила изискванията на Закона за цифровите услуги (DSA) на ЕС, включително задълженията си за оценка на рисковете и предприемане на мерки за предотвратяване на измами.

„Смятаме, че това, което са направили, е абсолютно незадоволително“, заяви представител на Комисията. По думите му Booking.com предприема мерки, но „би могла да направи много повече“ и да разполага с „много по-надеждни системи за предотвратяване на измамите“.

Комисията ще провери и дали Booking.com спазва правилата за прозрачност на рекламата, като има съмнения, че не посочва достатъчно ясно на потребителите, че някои доставчици на места за настаняване плащат, за да бъдат техните обекти по-видими в сайта.

По закона за цифровите услуги, който има за цел да защитава хората от вредно и незаконно съдържание в интернет, компания може да бъде глобена с до 6% от световния си годишен оборот. От платформата, която е базирана в Амстердам, заявиха, че сътрудничат конструктивно с Комисията.

Разследването идва след поредица от случаи, разкриващи пропуски в сигурността на платформата. Изследователи от британската потребителска организация Which? например са използвали Booking.com, за да създадат и да получат плащане за фалшива оферта за престой на „Даунинг стрийт“ 10, официалната резиденция на британския премиер. Подобни измами има и с по-неизвестни адреси, а когато потребителят отиде на място да се настани, се оказва, че имотът не е обявен в сайта.

При друга схема измамници използват хакнати данни, за да се представят за доставчик на място за настаняване. Те изпращат съобщения в WhatsApp и дори използват собствената платформа на Booking.com, за да поискат плащане от клиенти уж за потвърждаване на резервацията.По данни на нидерландската потребителска организация Consumentenbond, през 2025 г. е имало 200 сигнала за измами на обща стойност 65 000 евро, свързани с Booking.com, спрямо 89 сигнала за 25 000 евро през предходната година. Организацията предупреди, че тези случаи са „само върхът на айсберга“, тъй като много жертви не подават сигнали.

Самата Booking.com съобщи пред Би Би Си през 2024 г., че през предходните 18 месеца е регистрирала увеличение с 500 до 900% на измамите. Според компанията ръстът е бил подпомогнат от ИИ, който позволява на измамниците да създават много реалистично изглеждащи фалшиви имейли и линкове за онлайн резервации.