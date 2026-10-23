Airbnb забрани да се иска от гостите да почистват и да сменят чаршафи

Pixabay Правилата за наемания дом вече ще бъдат показвани по-ясно и предварително на гостите

Airbnb промени правилата си в посока ограничаване на изискванията от домакините към гостите, особено когато става въпрос за почистване.

Съгласно новата политика на платформата, този който дава имот под наем вече няма да има право да налага на гостите да извършват дейности, изискващи значителни усилия, преди напускане, съобщава BBC. Актуализираните насоки позволяват на домакините да задават 7 стандартни правила и други „разумни“ искания, но изрично забраняват гостите да бъдат карани да изпълняват задачи, обикновено извършвани от чистачка, което включва:

> Сваляне на спалното бельо от леглата;

> Миене и прибиране на съдовете;

> Изнасяне и изхвърляне на боклука извън имота.

Обновената политика ще се прилага за всички резервации, направени на или след 20 ноември.

Промяната идва след години на оплаквания от страна на пътуващите, които недоволстват, че трябва да вършат тежка домакинска работа при напускане, макар предварително да заплащат задължителна такса за почистване.

„Домакинските правила помагат на гостите да разберат какво очакват домакините, но чухме от общността ни, че те може да бъдат объркващи, обременяващи и трудни за управление - казват от Airbnb. - Затова ги препроектирахме, за да бъдат по-лесни за откриване и по-ясни за задаване, заедно с нова политика, която поддържа исканията разумни, без изненади.“

Компанията заяви, че все пак може да има изключения при някои обстоятелства – например гостите може да бъдат помолени да ограничат времето за душ, ако има местни ограничения на водата, свързани със суша.

Новите правила също така забраняват на собствениците на имоти да налагат собствени произволни глоби, да изискват отделни частни договори за наем извън платформата (освен ако законът не го изисква) или да добавят нови правила след завършване на резервацията. Допълнителни такси ще бъдат разрешени само при ограничени обстоятелства, когато се изисква от закона или от правилата на жилищна асоциация. Всички изисквания към гостите трябва да бъдат предварително обявени на страницата на обекта, а правилата на имота, който се наема, вече ще се показват на гостите по-ясно и ще се появяват в напомнянията за резервации.