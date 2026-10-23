Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Airbnb забрани да се иска от гостите да почистват и да сменят чаршафи

След вълна от оплаквания новите правила влизат в сила от 20 ноември

23 Окт. 2026
Правилата за наемания дом вече ще бъдат показвани по-ясно и предварително на гостите
Pixabay
Правилата за наемания дом вече ще бъдат показвани по-ясно и предварително на гостите

Airbnb промени правилата си в посока ограничаване на изискванията от домакините към гостите, особено когато става въпрос за почистване.

Съгласно новата политика на платформата, този който дава имот под наем вече няма да има право да налага на гостите да извършват дейности, изискващи значителни усилия, преди напускане, съобщава BBC. Актуализираните насоки позволяват на домакините да задават 7 стандартни правила и други „разумни“ искания, но изрично забраняват гостите да бъдат карани да изпълняват задачи, обикновено извършвани от чистачка, което включва:

> Сваляне на спалното бельо от леглата;
> Миене и прибиране на съдовете;
> Изнасяне и изхвърляне на боклука извън имота.

Обновената политика ще се прилага за всички резервации, направени на или след 20 ноември.

Промяната идва след години на оплаквания от страна на пътуващите, които недоволстват, че трябва да вършат тежка домакинска работа при напускане, макар предварително да заплащат задължителна такса за почистване.

„Домакинските правила помагат на гостите да разберат какво очакват домакините, но чухме от общността ни, че те може да бъдат объркващи, обременяващи и трудни за управление - казват от Airbnb. - Затова ги препроектирахме, за да бъдат по-лесни за откриване и по-ясни за задаване, заедно с нова политика, която поддържа исканията разумни, без изненади.“

Компанията заяви, че все пак може да има изключения при някои обстоятелства – например гостите може да бъдат помолени да ограничат времето за душ, ако има местни ограничения на водата, свързани със суша.

Новите правила също така забраняват на собствениците на имоти да налагат собствени произволни глоби, да изискват отделни частни договори за наем извън платформата (освен ако законът не го изисква) или да добавят нови правила след завършване на резервацията. Допълнителни такси ще бъдат разрешени само при ограничени обстоятелства, когато се изисква от закона или от правилата на жилищна асоциация. Всички изисквания към гостите трябва да бъдат предварително обявени на страницата на обекта, а правилата на имота, който се наема, вече ще се показват на гостите по-ясно и ще се появяват в напомнянията за резервации.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Кабинетът въвежда регистрация на имотите за краткосрочен наем
20 Авг. 2026
Няма туристи за толкова много стаи при такива цени!
11 Юли 2026
Нощувките в апартаменти за краткосрочен наем поскъпват след 20 май
31 Март 2026
Испанските власти свалиха от Airbnb 65 000 ваканционни жилища
19 Май 2025
До 2029 г. Барселона ще стане зона без Airbnb
22 Юни 2024
Флоренция забрани разширяването на Airbnb в града
03 Окт. 2023
Двустайните апартаменти са най-търсени за кратко наемане
02 Юли 2022
Airbnb въведе пълна забрана за партита в имотите
29 Юни 2022
НАП е получила данни от Airbnb за 14 млн. лв. от наеми през 2021 г.
28 Юни 2022
Светът помага на Украйна и с "призрачен туризъм"
04 Март 2022
НАП е изсветлила 4 млн. лв. от краткосрочно отдаване под наем
07 Дек. 2021
Пандемията трансформира краткосрочните наеми в дългосрочни
14 Авг. 2020
ГЕРБ въведе данък "нощувка" за апартаментите, наемани онлайн
19 Февр. 2020
ГЕРБ отстъпи за някои ограничения върху Airbnb и Booking
12 Февр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави