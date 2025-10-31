"Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света

Емблематичната базилика "Саграда Фамилия" в Барселона вече може да претендира за нова титла - най-високата църква в света. Тя надмина Улм Мюнстер, след като част от централната ѝ кула беше вдигната на място в четвъртък, 30 октомври, достигайки височина от 162,91 метра, съобщи БГНЕС.

Строежът на "Саграда Фамилия" започва през 1882 г., но архитектът Антонио Гауди никога не е очаквал да я види завършена. Само една кула има, когато той умира през 1926 г. Централната кула на базиликата е планирана за завършване през 2026 г., отбелязвайки 100-годишнината от смъртта на Гауди. Работата по фасадите и интериора на църквата ще продължи още години наред. Пълното завършване се очаква през следващото десетилетие.

Като бъде завършена, централната кула ще достигне 172 метра. Миналата година 4,9 милиона туристи са платили, за да посетят обекта.