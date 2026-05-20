Тайланд затяга режима за туристи, включително от България

Днес, 15:07
През последните години се наблюдава вандализиране на храмове.

България отпада от списъка на държавите с безвизов достъп до Тайланд, защото екзотичната държава прекратява 60-дневната програма за безвизово влизане за пътници от 93 държави и територии, съобщи тайландското външно министерство.

В нов списък на правителството са включени 54 държави с право на 30-дневен безвизов престой като сред тях са Румъния, Гърция, Полша и Чехия, а България липсва. Това е крачка назад, след като тайландското правителство облекчи визовите ограничения през 2024 г., за да привлече обратно чуждестранни посетители, след като пандемията от коронавирус опустоши туристическата индустрия на страната, припомня Си Ен Ен. 

Тайландското външно министерство заяви, че новите ограничения са били взети отчасти поради опасения за националната сигурност. През последните години се наблюдава вандализиране на храмове и участие в пиянски боеве в барове от страна на чужденците, които посещават страната. Властите пък извършват множество арести на чуждестранни граждани за престъпления, свързани с наркотици и трафик на хора. С 60-дневната безвизова политика се злоупотребява от чуждестранни граждани, които работят незаконно или извършват с престъпления. През април тайландската полиция нахлу в нелицензирано международно училище в столицата Банкок и арестува 10 чужденци, които са били наети там без разрешителни за работа, пише Би Би Си.

Демографската структура на чуждестранните посетители на Тайланд се променя, като руските туристи съставляват четвъртата по големина група посетители на Тайланд за миналата година, след Индия, Китай и Малайзия.

