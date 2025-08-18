Медия без
Затягат още туристическите визи за САЩ

Почти всеки кандидат ще трябва да мине интервю

Днес, 15:45
От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2), съобщиха от посолството в София. Критериите за освобождаване от интервю се затягат и виза рядко ще бъде издавана само въз основа на документи. 

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключение от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последната 1 година. Те могат да подадат документи по пощата, при условие че: кандидатстват повторно до 12 месеца след изтичане на визата; навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза; кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство; досега нямат отказана виза и отговарят на условията.

И дори всички критерии да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю.

 

