Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нови сблъсъци избухнаха между Тайланд и Камбоджа

Поне един тайландски войник е убит, а четирима са ранени

Днес, 07:12
През юли т.г. граничният спор между двете страни прерасна в петдневен конфликт.
ЕПА/БГНЕС
През юли т.г. граничният спор между двете страни прерасна в петдневен конфликт.

Тайланд нанесе въздушни удари по спорната си граница с Камбоджа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че това се случва, след като двете страни си отправиха взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня.

Най-малко един тайландски военнослужещ е убит, а четирима са ранени при сблъсъците, които избухнаха в два района на най-източната провинция Убон Ратчатани, съобщиха тайландските военни в изявление, след като войските им бяха подложени на обстрел от страна на камбоджанските сили.

"Тайландската страна вече започна да използва самолети за нанасянето на удари по военни цели в няколко района", се посочва в изявлението. Над 385 000 цивилни от четири района по границата са били евакуирани, като над 35 000 от тях вече са настанени във временни убежища. 

Министерството на отбраната на Камбоджа заяви в изявление, че тайландската армия е предприела нападения призори срещу камбоджанските сили на две места по границата, след дни на провокативни действия, и добави, че камбоджанските войски не са отвърнали на ударите.

През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим. Разширено споразумение за спиране на огъня бе подписано в присъствието на Тръмп през октомври в Куала Лумпур, столицата на Малайзия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Тайланд, Камбоджа

Още новини по темата

Тайланд и Камбоджа започват преговори в Малайзия
27 Юли 2025

Тайланд и Камбоджа се бомбардират
24 Юли 2025

Тайланд затвори границата с Камбоджа заради древен храм
25 Юни 2025

Небостъргач в Банкок се срути при трус от поне 7,3 по Рихтер

28 Март 2025

В Азия си спомнят за жертвите на чудовищното цунами от 2004 г.
26 Дек. 2024

Китай отбива Камбоджа от Виетнам чрез отклоняване на трафика по Меконг
05 Авг. 2024

Да изненадаш Путин с розови чорапи
18 Окт. 2023

Камбоджа си направи паралелна династия
26 Юли 2023

Камбоджа почете загиналите преди 30 години български миротворци
08 Апр. 2023

Стотици маймуни изчезнаха от храм в Тайланд
26 Февр. 2023

Потъна тайландски военен кораб със 100 моряци на борда
19 Дек. 2022

34 души са убити при стрелба в детска градина в Тайланд
06 Окт. 2022

Мая Бей - съживяването на един погубен рай
30 Яну. 2022

Шер изпрати в дивото "най-самотния слон в света"
01 Дек. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ