Нови сблъсъци избухнаха между Тайланд и Камбоджа

Тайланд нанесе въздушни удари по спорната си граница с Камбоджа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА . Агенцията отбелязва, че това се случва, след като двете страни си отправиха взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня.

Най-малко един тайландски военнослужещ е убит, а четирима са ранени при сблъсъците, които избухнаха в два района на най-източната провинция Убон Ратчатани, съобщиха тайландските военни в изявление, след като войските им бяха подложени на обстрел от страна на камбоджанските сили.

"Тайландската страна вече започна да използва самолети за нанасянето на удари по военни цели в няколко района", се посочва в изявлението. Над 385 000 цивилни от четири района по границата са били евакуирани, като над 35 000 от тях вече са настанени във временни убежища.

Министерството на отбраната на Камбоджа заяви в изявление, че тайландската армия е предприела нападения призори срещу камбоджанските сили на две места по границата, след дни на провокативни действия, и добави, че камбоджанските войски не са отвърнали на ударите.

През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим. Разширено споразумение за спиране на огъня бе подписано в присъствието на Тръмп през октомври в Куала Лумпур, столицата на Малайзия.