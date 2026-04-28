Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заради земетресенията на Санторини
се ограничава движението

Днес, 12:55
Само за 11 дни в началото на февруари на острова са засечени 216 земни труса с магнитуд от и над 4 по Рихтер.
Гръцките власти ограничават достъпа до определени райони на гръцкия остров Санторини заради геодинамични процеси и явления, съобщават гръцката телевизия „Скай“ и БТА, позовавайки се на съобщение на Министерството на климатичната криза и гражданската защита.

Промяната, която ще бъде в сила до 31 март 2027 г., предвижда ограничаване на движението и натоварване на определени пътни артерии.

В началото на миналата година на острова имаше серия от земетресения до около пета степен по Рихтер. Трусовете предизвикаха въвеждането на извънредно положение на четири острова, затваряне на училищата и частична евакуация.

Според данни на гръцкия институт по геодинамика в периода от 26 януари 2025 до 30 юни 2025 г. в района на вулканичния остров са регистрирани повече от 21 хиляди земетресения, съобщава телевизия „Скай“. Първоначалните оценки бяха за по-малък брой земетресения - 19 523.

Само за 11 дни в началото на февруари на гръцкия остров са засечени 216 земни труса с магнитуд от и над 4 по Рихтер.

Според сеизмолози повечето земетресения от миналата година са имали тектоничен характер и не е съществувала пряка опасност за изригване на вулкана на острова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Санторини

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа