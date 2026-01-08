Медия без
Властите ограничиха достъпа на туристи до вулкана Етна

Екскурзоводите протестират: Лавата се движи достатъчно бавно и може да се наблюдава от безопасно разстояние

Днес, 14:16
Тази зима Етна предлага една от най-атрактивните туристически атракции - разходка със ски по планинския склон, докато действащият вулкан продължава да изригва необезпокояван.
Екскурзоводите, които придружават туристите, желаещи да се насладят на поразителните гледки към вулкана Етна в Сицилия, сa възмутени и разочаровани от по-строгите ограничения, наложени от местните власти, след серията изригвания през последните седмици, предаде Асошиейтед прес.

Властите в Катания преустановиха или ограничиха екскурзиите за наблюдение на потоците от лава на вулкана, което накара екскурзоводите да стачкуват за първи път от десетилетия.

Десетки екскурзоводи протестираха в подножието на вулкана, определяйки новите ограничения като прекомерни. Според тях потоци от лава се движат достатъчно бавно, за да бъдат наблюдавани на безопасно разстояние, както е правено в миналото.

„Тези мерки на практика обезсмислят ролята на екскурзоводите, лишавайки ги от възможност да практикуват уменията си и да поемат професионална отговорност“, се посочва в изявление на регионалния съвет на екскурзоводите.

Потоците от лава са особено впечатляващи след залез слънце, но съгласно новите правила екскурзиите са разрешени само през деня и туристите не могат да се приближават по-близо от 200 метра до потока от разтопена земна маса. Групите за наблюдение са ограничени до 10 души, като спазването на това правило се контролира и с дронове.

Етна е най-активният вулкан в Европа и най-големият на континента. Той привлича туристи. които се изкачват по склоновете, за да го видят. По-малко авантюристичните туристи могат да наблюдават потоците лава от разстояние, като най-зашеметяваща е гледката от Йонийско море. 

С височина от 3350 метра и ширина от 35 километра, сицилианският вулкан често предлага „място на първия ред“, за да се насладите на силата на природата, отбелязва АП. Агенцията припомня за масивното изригване през юни, което принуди туристите да се отдалечат, бягайки от вулкана, след като над тях се разнесе облак от високотемпературни газове, пепел и скални отломъци на километри разстояние.

Последните ограничения бяха приети, след като Етна започна серия от изригвания в навечерието на Коледа.

Националният институт по геофизика и вулканология на Италия потвърди тази седмица, че изригването на Етна продължава, но подчерта, че фронтовете лава се охлаждат и не напредват допълнително.

Екскурзоводите, от които се очаква да продължат стачката си през идните дни, се надяват да постигнат компромис с властите, който може да защити професията им, като същевременно гарантира безопасността на посетителите.

