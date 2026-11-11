"Прада" разказва един век модна история с изложба в Милано

Pixabay Посетителите могат да проследят развитието на марката чрез исторически облекла, аксесоари, фотографии, документи и архивни материали, някои от които се показват публично за първи път.

Италианската модна къща "Прада" представя повече от 110 години мода, изкуство и новаторски идеи в постоянна изложба в Милано, която отвежда посетителите от първите изделия на марката до съвременните ѝ технологични проекти, съобщи БГНЕС, като се позовава на списание "Ел".

Експозицията "Прадасфера" се намира в историческата галерия "Виторио Емануеле II", на мястото, където през 1913 г. братята Марио и Мартино Прада поставят началото на модната къща.

Изложбата е част от комплекса "Прада Галерия", открит през септември 2026 г. Той заема осем етажа и обединява модни бутици, културни пространства, заведения и помещения за частни събития.

За разлика от предишните издания на "Прадасфера", които гостуваха в Лондон и Хонконг през 2014 г. и в Шанхай през 2023 г., новата експозиция има постоянен дом.

Посетителите могат да проследят развитието на марката чрез исторически облекла, аксесоари, фотографии, документи и архивни материали, някои от които се показват публично за първи път.

Особено внимание е отделено на връзката между модата и други творчески области - архитектура, кино, изкуство и спорт. Под ръководството на Миуча Прада компанията превръща сътрудничеството с творци и дизайнери в съществена част от своята идентичност.

Дори музиката в изложбените зали е специално създадена за пространството. Британско-канадският продуцент и диджей Ричи Хоутин, известен под артистичния псевдоним "Пластикман", е композирал отделни звукови произведения за различните части на експозицията.

Вместо непрекъснато повтаряща се мелодия посетителите чуват различни звукови композиции, които допълват атмосферата на всяка зала, съобщи италианското радио "Ем дуе о".

Новата културна дестинация показва как компанията, започнала като магазин за кожени изделия, се е превърнала в световна модна марка, която днес участва дори в разработването на високотехнологични скафандри за бъдещи мисии до Луната.