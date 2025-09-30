ЕК одобри покупката на "Версаче" от "Прада"

Европейската комисия одобри покупката на модната къща "Версаче" (Versace) от италианския бранд "Прада" (Prada) за 1.25 млрд. евро и така отпадна последната пречка пред едно от най-шумните придобивания в света на модата.

Според Брюксел подобна стъпка не поражда опасения за конкуренцията, тъй като двете компании имат ограничени пазарни дялове. От "Прада", която притежава и по-младежката линия Miu Miu, обявиха, че окончателното придобиване ще стане до края на тази година.

Сделката между две от най-големите италиански модни къщи бе договорена още през април, като в обявените 1.25 млрд. евро влиза и натрупан дълг от страна на "Версаче". Само месец по-рано - на 13 март, Донатела Версаче обяви, че се оттегля като главен творчески директор на марката, основана от покойния ѝ брат Джани.

"Прада" се стреми да се разшири, след като успя да устои на забавянето при търсенето на лукс, докато "Версаче" не успя и от години работи на загуба.

Цената на придобиването, e доста под парите, които Capri Holdings плати за "Версаче". Michael Kors, както беше името на продавача допреди няколко години, купи бранда през 2018 г. за $2.2 млрд. от семейство Версаче и Blackstone.