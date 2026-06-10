Плаж в Сардиния забрани чадърите за хора на възраст от 10 до 65 години

Pixabay На хората е забранено също така да поставят палатки или други форми на осигуряване на сянка. Правилата ще останат в сила до края на октомври.

Плаж в Сардиния забрани чадърите за лица на възраст между 10 и 65 години в поредния остър момент в дългогодишните спорове за плажовете в Италия. Мярката е наложена от местните власти на плажа Пунта Молентис във Виласимиус, на югоизточното крайбрежие на Сардиния, като част от инициатива за защита на девствената околна среда.

Освен че плажуващите трябва да платят 10 евро, за да се стъпят на обществения плаж, само семейства с деца под 10 години и хора над 65 години имат право да поставят чадър, и то само един, пише "Гардиън".

Мярката не се приема добре, генерирайки смесица от недоверие и объркване онлайн, както и повдигайки опасения относно рисковете от рак на кожата или топлинен удар. "За да сложа чадър, трябва да наема дете??", гласи коментар под публикация, обявяваща новото правило на "Фейсбук" страницата на общинския съвет на Виласимиус. Друг потребител се шегува: "За да дойда на плажа с чадър, или трябва да доведа дядо си, или да имам дете от сега до утре?" Някои призоваха за бойкот на Пунта Молентис, докато други казват, че просто ще отидат на плаж, на който могат да се предпазят от слънцето.

Пунта Молентис е отново достъпен за плажуващи, след като беше затворен миналия юли след опустошителен горски пожар, предизвикан от подпалвачи. Общинският съвет на Виласимиус заяви, че пожарът и "изключителните метеорологични условия" са наложили по-строги правила, за да се запази естествената красота на плажа Пунта Молентис, който се намира в защитена зона. "Поради тази причина е необходимо да се ограничи [човешкото] въздействие и да се гарантира защитата на това природно наследство за бъдещите поколения", пише на уебсайта на общината.

На хората е забранено също така да поставят палатки или други форми на осигуряване на сянка. Правилата ще останат в сила до края на октомври.

Междувременно, на плажа Йезоло близо до Венеция, властите намалиха броя на шезлонгите и чадърите с 20 000 в опит да създадат повече пространство между посетителите.

Обществените плажове на Италия често са пренаселени, особено поради нарастващата цена за наемане на шезлонги в частни плажни клубове. Според последните данни на най-голямата италианска организация за защита на потребителите Altroconsumo, средната цена за наемане на два шезлонга и чадър се е увеличила с 24% през последните пет години и с 6% само през последната година.