България иска от САЩ отсрочка на плащане от 361 млн.евро за F-16

България ще иска от САЩ отстрочване на вноска от 361 млн.евро за вторите 8 изтребители F-16. Това става ясно от думи на военния министър Атанас Запрянов пред парламентарната комисия по отбрана, цитирани от БТА. Шефът на МО бе на заседание на комисията, която одобри бюджета за отбрана за следващата година.

"МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 г. и ще предприеме действия за тяхното редуциране, включително преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70 с 361 млн. евро от 2026 г. за 2028 г.," съобщи Атанас Запрянов. Министърът каза, че чрез разсрочване на плащанията за F-16 ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори в размер на около 210 млн. евро и необходимите разходи по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" - 151 млн. евро. Наложително е средствата по SAFE за 2027–2028 г. да бъдат предвидени като допълнение към бюджета за отбрана за тези години, добави Запрянов.

Общо 16 изтребителя трябва да получи страната ни са по силата на двата договора, сключени през 2019 г. и 2022 г. За тях се плащат около 5 млрд.лв. Проектът се изпълнява на два етапа, по всеки от които е предвидено да се придобият по 8 самолета F-16 Block 70. По първият договор парите бяха платени веднага и наведнъж, което е правило на американците. По вторият имаше облекчение и плащането бе разделено на вноски, защото вече сме купували оръжие от САЩ. Именно от този договор е и вноската, за която се иска отстрочка.

Иначе военният министър обяви, че общо 2,708 млрд. евро ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г. Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), посочи Запрянов.

Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.

Средствата за персонал са достатъчни, но по отношение на тези за осигуряване на инвестиционната програма ще има известни ограничения и ще се наложат някои препланирания, обясни министърът. Запрянов коментира, че разходите за персонал в проекта на бюджет са увеличени с 173,6 млн. евро спрямо тази година, като по този начин ще е възможно продължаване на мерките за преодоляване на проблема с големия брой вакантни длъжности и повишаване на мотивацията за постъпване и задържане на служба.

Във връзка с проекта на закон за бюджет за 2026 г., както и с тавана на разходите по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2026–2028 г., Министерството на отбраната (МО) ще срещне затруднения при изпълнение на инвестиционната програма за модернизация на армията, каза министърът. Той обясни, че причината е значителен недостиг на капиталови разходи по вече сключени договори за доставка в размер на 210 млн. евро.

Армията има осигурено гориво в случай на проблеми с бургаската рафинерия, каза още министърът на отбраната. "Текущите запаси, които имаме, те осигуряват поддръжката на въоръжените сили за една година. Оперативният ни запас обаче в корабното гориво е по-нисък, като за корабното гориво вече този срок няма да бъде на брой дни, а е на 37 процента", заяви той.