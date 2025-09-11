Медия без
Шефове на турски медиен холдинг са задържани при операция на прокуратурата

Акцията е по дело за организирана престъпна група, измами и пране на пари

Днес, 09:54
Снимката е илюстративна.
ЕПА/БГНЕС
Снимката е илюстративна.

Десет души на ръководни позиции в турския "Джан холдинг", чиято собственост са и водещите турски медии "Шоу тв" (Show TV) и "Хабертюрк" (Habeturk), "Блумбърг" (Bloomberg), бяха задържани при операция на турската Главна прокуратура в Истанбул, съобщи БТА, като цитира онлайн изданието "Хюриет". 

Арестите са по обвинения за създаване на организирана престъпна група, измами и пране на пари. По време на операцията са запечатани 121 фирми на холдинга. Екипите на място продължават да извършват изземане и претърсване в офиса на холдинга на пл. "Таксим" в Истанбул, както и в автомобилите и жилищата на арестуваните.

Медиите, които са собственост на "Джан холдинг", не са сочени за опозиционни. Проверка на БТА показва, че телевизиите продължават да излъчват без прекъсване, а сайтът "Хабертюрк" - да публикува информация. Все още няма официален коментар на холдинга за операцията. 

Главният редактор на турско сатирично списание е в ареста заради Мохамед
Главният редактор на турското сатирично списание LeMan е арестуван, съобщиха медии и адвокати в събота, предаде БГНЕС.  Това е поредното задържане по обвинения, че списанието е публикувало карикатура на пророка Мохамед.
СЕГА
12 Юли 2025

 

