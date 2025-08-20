Баскетболният ни тим отпадна безславно от световните квалификации

Българският национален отбор по баскетбол отпадна безславно още на фазата предварителни квалификации за световното първенство през 2027 г. Селекцията на треньора Росен Барчовски се нуждаеше от победа с поне 7 т. разлика над Нидерландия в Алмере, за да продължи напред, но загуби тежко със 70:97 и приключи участието си.

Нашият отбор записа само една победа в гр.F - 87:78 над Австрия в Ботевград преди 4 дни, а същевременно допусна общо три загуби - при гостуването в Австрия, домакинството срещу Нидерландия и фиаското в Алмере. Така Австрия и Нидерландия продължават в същинските квалификации в група с Латвия и Полша, а България остана на последното място в групата.

Мачът в Алмере започна добре за нашите. Те поведоха в самото начало, дори и с лелеяните 7 точки (8:1), като поддържаха аванс от 4-5 т. в първите 14 минути. Тимът на Нидерландия обаче изравни в средата на втората четвърт, а след това само за 3 минути направи 10 т. в своя полза и почивката дойде при 51:41. През втората половина на мача на площадката имаше само един отбор - този на домакините. Същевременно българските баскетболисти се надпреварваха да грешат и в нападение, и в защита и така закономерно се стигна до най-тежката им загуба в тези световни предквалификации.

Най-резултатен за България бе Иван Алипиев с 15 (4 борби, 4 асистенции). С 11 завърши Илиян Пищиков, а Константин Костадинов добави 9. Героят от победата над Австрия - Борислав Младенов, остана с едва 8.

За Нидерландия общо шестима вкараха по над 10 точки: Кей ван дер Вурст - с "дабъл-дабъл" (22 т. и 12 асистенции), Тристан Енаруна - 18, Лукас Н`Гесан - 12, Лукас Кройтхоф - 11, Давид Н`Гесан и Маливай Леонс - по 10.