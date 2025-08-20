Медия без
Баскетболният ни тим отпадна безславно от световните квалификации

Вместо победа с необходимите 7 т., срещу Нидерландия националите допуснаха най-тежката си загуба

20 Авг. 2025
Давид Н`Гесан забива необезпокояван топката в коша на България за две от своите 10 точки в мача
ФИБА
Българският национален отбор по баскетбол отпадна безславно още на фазата предварителни квалификации за световното първенство през 2027 г. Селекцията на треньора Росен Барчовски се нуждаеше от победа с поне 7 т. разлика над Нидерландия в Алмере, за да продължи напред, но загуби тежко със 70:97 и приключи участието си.

Нашият отбор записа само една победа в гр.F - 87:78 над Австрия в Ботевград преди 4 дни, а същевременно допусна общо три загуби - при гостуването в Австрия, домакинството срещу Нидерландия и фиаското в Алмере. Така Австрия и Нидерландия продължават в същинските квалификации в група с Латвия и Полша, а България остана на последното място в групата.

Мачът в Алмере започна добре за нашите. Те поведоха в самото начало, дори и с лелеяните 7 точки (8:1), като поддържаха аванс от 4-5 т. в първите 14 минути. Тимът на Нидерландия обаче изравни в средата на втората четвърт, а след това само за 3 минути направи 10 т. в своя полза и почивката дойде при 51:41. През втората половина на мача на площадката имаше само един отбор - този на домакините. Същевременно българските баскетболисти се надпреварваха да грешат и в нападение, и в защита и така закономерно се стигна до най-тежката им загуба в тези световни предквалификации.

Най-резултатен за България бе Иван Алипиев с 15 (4 борби, 4 асистенции). С 11 завърши Илиян Пищиков, а Константин Костадинов добави 9. Героят от победата над Австрия - Борислав Младенов, остана с едва 8.

За Нидерландия общо шестима вкараха по над 10 точки: Кей ван дер Вурст - с "дабъл-дабъл" (22 т. и 12 асистенции), Тристан Енаруна - 18, Лукас Н`Гесан - 12, Лукас Кройтхоф - 11, Давид Н`Гесан и Маливай Леонс - по 10.

