Втора загуба поред изтласка баскетболния ни отбор на дъното

Българският национален отбор по баскетбол претърпя втора двуцифрена загуба от два мача в предварителните квалификации за световното първенство и драстично намали шансовете си да се класира напред. В самоковската "СамЕлион Арена" селекцията на треньора Росен Барчовски отстъпи със 70:81 пред тима на Нидерландия, след като три дни по-рано падна и като гост на Австрия със 76:88.

Сред препълнените трибуни в залата бе и голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, който все още не е възстановен напълно от травма в глезена и не може да помогне на отбора. Крилото на "Олимпиакос" не бе в Швехад на двубоя с Австрия, но днес пристигна от Гърция, за да подкрепи съотборниците си от А тима.

Но подмладеният състав на България не започна добре, въпреки неистовата подкрепа от феновете. В нито един момент от мача нашите баскетболисти не водеха в резултата - след първоначалното 2:2 т. гостите излязоха напред, а след 7 минути вече имаха 10 т. аванс (7:17). Все пак, след тройка на Александър Стоименов първата четвърт завърши 15:22 и даде надежди за позитивно развитие.

Във II част имаше кратък проблясък в играта на българите, след който те изоставаха само с 4 т., но отново бяха допуснати много грешки в нападение, а същевременно нидерландците спокойно бележеха. Гостите бяха много агресивни в защита и почти през цялата първа част се защитаваха с преса, която българският тим имаше големи затруднения да преодолее. В крайна сметка полувремето дойде при 32:44.

На почивката звездата Александър Везенков влезе в съблекалнята при отбора.

"Казах на момчетата, че това е баскетбол, трябва да се забавляваме. Но Нидерландия е много по-силен физически отбор, непрекъснато ни притискат, играят много често преса, което ни затруднява. Въпреки това 10-12 т. не са нищо в баскетбола и се надявам да успеем да обърнем - заяви той пред bTV. - Надявам се от мач на мач да играем по-добре и да успеем да се класираме напред. Момчетата имат потенциал, аз, когато мога и когато съм здрав, ще помагам. Започнах да товаря глезена малко повече, за да видя как ще реагира. Ще преценявам ден за ден и се надявам да мога да помогна до края на тези квалификации на отбора."

Позитивната прогноза на Везенков обаче не се оправда, макар българският тим да опита да обърне мача. В 26-ата мин. нашите изоставаха само с 2 т. (47:49) и имаха атака, но допуснаха елементарна грешка и пак дадоха шанс на Нидерландия да се откъсне. Гостите не го пропуснаха - отново почнаха да се защитават с преса, да вкарват от чисти позиции и в крайна сметка пак поведоха с 10-12 т.

Така краят на мача дойде с двуцифлена загуба - напълно закономерно, с оглед на слабата игра на българите. Нашите баскетболисти пропуснаха цели 13 наказателни удара от 29 изпълнени; спечелиха 40 борби срещу 45 на гостите; имаха 39% успешни изстрели при 45.5% на нидерландците; и единствено в стрелбата за три точки бяха по-добре - 6/24 (25%) срещу 4/32 (12.5%).

Най-резултатен за нашите бе Стоименов с 18 т. С двуцифрен актив са още Иван Алипиев 13 т. (и 4 борби) и Борислав Младенов с 12 т. (5 борби, 3 асистенции), а капитанът Димитър Димитров допринесе със 7 т.

За отбелязване е, че американецът с български паспорт Брендън Йънг започна като титуляр, но след 5 минути напусна и остана до края на мача на пейката, като след това стана ясно, че има разтежение в бедрото и отпада до края на квалификациите.

От гостите се отличиха Давид Н`Гесан с "дабъл-дабъл" - 24 т., 11 борби, Тристан Енаруна с 16 (6 борби) и Якобус Столк с 15.

След тази загуба българският тим бе изтласкан на дъното на гр. С с баланс 0-2. С 2-0 Нидерландия е лидер, а Австрия (1-1) е на второ място.

До края на предквалификациите нашите имат още два мача - домакинство срещу Австрия на 16 август в Ботевград и гостуване в Алмере на Нидералндия на 20-и.

За същинските световни квалификации от зона "Европа" ще се класират първите два отбора в крайното класиране на гр.С. За да бъде България сред тези два отбора, националният ни тим трябва да победи Австрия поне с 13 т. в Ботевград и да разчита Нидерландия да бие австрийците и като гост, или пък да победи в Алмере баскетболистите от Ниската земя.

Барчовски: Накратко - разлика в класите

"Разлика в класите - това е обяснението за загубата. Разлика - не голяма но достатъчна, за да ни водят цял мач и да контролират резултата - коментира треньорът Росен Барчовски. - Без център баскетбол - нито по мое време, нито сега, може да се играе. Не казвам, че нашите нямаха желание (б.р. - говори за Емил Стоилов (0 т.) и Костадин Костадинов (3 т.), но приносът на нашите центрове е много малък. Един от техните центрове само ни наниза 24 т. (б.р. - Н`Гесан). И друго - изпускаме 13 фаула. В такъв мач всяка точка е важна, и тези пропуски нипречат да стоим по-близо в резултата, евентуално да ги поставим под напрежение. Борбите в нападение - ние имаме 14, те 16. Но те ги хващат и вкарват, докато ние взимаме борбата, връщаме назад топката и почваме пак ново нападение. Това е реалността. Не съм се предал, все още има шанс, макар и малък. Ще играем за победа и в двата оставащи мача."