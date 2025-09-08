България изтегли два съперника в предквалификациите за Евробаскет 2029

Българският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в група само с два съперника в предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 г. Изтегленият в латвийската столица Рига жребий определи съперници на "лъвовете" да бъдат съставите на Армения и Норвегия.
Общо 10 национални тима ще се конкурират в този първи етап на европейските квалификации, като те бяха разделени в една група от четири отбора и две от по три. Двубоите ще се проведат през ноември тази година, февруари, юни и юли 2026 г.
Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим, ще се класират за II кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от I етап на същинските пресявки в зона "Европа" за световното първенство през 2027 г. В тях участват и предишните съперници на България - Австрия и Нидерландия, от предквалификациите за мондиала в Катар.
Евробаскет 2029 ще се състои в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания. Финалите ще се проведат в испанската столица Мадрид.
Ето и целия жребий за предварителните квалификации:
Група А
Северна Македония
Люксембург
Ирландия
Азербайджан
Група В
България
Армения
Норвегия
Група С
Словакия
Албания
Косово