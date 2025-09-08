България изтегли два съперника в предквалификациите за Евробаскет 2029

SPORTAL.BG След като не успя да изведе България до същинските квалификации за Мондиал 2027 в Катар, селекционерът Росен Барчовски ще опита да преодолее с националите предварителните пресявки за Евробаскет 2025.

Българският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в група само с два съперника в предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 г. Изтегленият в латвийската столица Рига жребий определи съперници на "лъвовете" да бъдат съставите на Армения и Норвегия.

Общо 10 национални тима ще се конкурират в този първи етап на европейските квалификации, като те бяха разделени в една група от четири отбора и две от по три. Двубоите ще се проведат през ноември тази година, февруари, юни и юли 2026 г.

Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим, ще се класират за II кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от I етап на същинските пресявки в зона "Европа" за световното първенство през 2027 г. В тях участват и предишните съперници на България - Австрия и Нидерландия, от предквалификациите за мондиала в Катар.

Евробаскет 2029 ще се състои в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания. Финалите ще се проведат в испанската столица Мадрид.

Ето и целия жребий за предварителните квалификации:

Група А

Северна Македония

Люксембург

Ирландия

Азербайджан

Група В

България

Армения

Норвегия

Група С

Словакия

Албания

Косово