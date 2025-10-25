Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Австрийска скиорка спечели в Зьолден за първи път от 11 г.

С дебютния успех на Юлия Шайб започна 60-ият сезон за Световната купа в алпийските дисциплини

Днес, 15:51
Юлия Шайб ликува във финалната зона в Зьолден като победителка в гигантския слалом, с който бе открит сезон 2025/2026 в алпийските ски.
ЕПА/БГНЕС
Юлия Шайб ликува във финалната зона в Зьолден като победителка в гигантския слалом, с който бе открит сезон 2025/2026 в алпийските ски.

Австрийката Юлия Шайб спечели гигантския слалом в Зьолден, с който беше дадено началото на 60-ия сезон за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Пред родна публика 27-годишната състезателка от Дойчландсберг извоюва дебютната победа в кариерата си и донесе първи успех за домакините в тиролския зимен център от повече от десетилетие.

Шайб комбинира общо време от двата манша 2:16,51 мин., след като спечели първия с време 1:07,80. Втора, с 58 стотни изоставане, се нареди американката Пола Молцан, а призовата тройка допълни швейцарката Лара Гут-Бехрами с пасив от 1,11 сек. спрямо победителката.

На четвърта позиция завърши рекордьорката Микаела Шифрин. Спечелилата общо 101 победи за Кристалния глобус американка събра комбинирано време от 2:17,93 мин.

За последен път представителка на Австрия беше триумфирала в откриващото състезание в Зьолден точно преди 11 години - на 25 октомври 2014 г., когато първа стана Анна Фенингер. Изобщо последната австрийска победа в гигантски слалом при жените пък принадлежеше на Ева-Мария Брем - в словашкия курорт Ясна на 7 март 2016 г.

В неделя в Зьолден предстои и гигантски слалом за мъже, с който ще бъде дадено началото на новия сезон и при силния пол.

Scheib Claims Her First World Cup Jewel! | FIS Alpine
Thank you for watching, don’t forget to like, subscribe and hit the bell if you want to be kept up to date with all our latest content!For further informatio...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ски алпийски дисциплини, Юлия Шайб

Още новини по темата

Няма да има руски и беларуски скиори на игрите в Милано Кортина 2026
22 Окт. 2025

Втори италиански скиор загина след падане на тренировка
16 Септ. 2025

Алберт Попов остана предпоследен във финала на сезона
27 Март 2025

Алберт Попов влезе в Топ 15 за пети път този сезон
02 Март 2025

Шифрин стана първата алпийка със 100 победи за Световната купа
23 Февр. 2025

Алберт Попов влезе в Топ 20 въпреки гаф на организаторите
16 Февр. 2025

Швейцария взе първа световна титла в женския слалом от 1991 г.
15 Февр. 2025

Българите влязоха в Топ 50 на гигантския слалом
14 Февр. 2025

Цурбриген дебютира с 33-то място за България на световното по ски
13 Февр. 2025

Швейцария е властелин в ски комбинацията
12 Февр. 2025

Шифрин спечели 8-о злато от световно първенство
11 Февр. 2025

Алберт Попов отпадна за втори път този сезон
29 Яну. 2025

Алберт Попов вече е №7 сред слаломистите за Световната купа
26 Яну. 2025

Алберт Попов отново влезе в елитния Топ 10
19 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте