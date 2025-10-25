Австрийска скиорка спечели в Зьолден за първи път от 11 г.

ЕПА/БГНЕС Юлия Шайб ликува във финалната зона в Зьолден като победителка в гигантския слалом, с който бе открит сезон 2025/2026 в алпийските ски.

Австрийката Юлия Шайб спечели гигантския слалом в Зьолден, с който беше дадено началото на 60-ия сезон за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Пред родна публика 27-годишната състезателка от Дойчландсберг извоюва дебютната победа в кариерата си и донесе първи успех за домакините в тиролския зимен център от повече от десетилетие.

Шайб комбинира общо време от двата манша 2:16,51 мин., след като спечели първия с време 1:07,80. Втора, с 58 стотни изоставане, се нареди американката Пола Молцан, а призовата тройка допълни швейцарката Лара Гут-Бехрами с пасив от 1,11 сек. спрямо победителката.

JULIAAAAA SCHEIBBBBB! 🇦🇹 Wow! FIRST EVER WORLD CUP VICTORY AND IN FRONT OF HER HOME CROWD!

What a dream start the season 🔥



🥈 Paula Moltzan 🇺🇸

🥉 Lara Gut-Behrami 🇨🇭#FISAlpine #WorldCupSoelden pic.twitter.com/Jfu0Ys7Eus — FIS Alpine (@fisalpine) 25 октомври 2025 г.

На четвърта позиция завърши рекордьорката Микаела Шифрин. Спечелилата общо 101 победи за Кристалния глобус американка събра комбинирано време от 2:17,93 мин.

За последен път представителка на Австрия беше триумфирала в откриващото състезание в Зьолден точно преди 11 години - на 25 октомври 2014 г., когато първа стана Анна Фенингер. Изобщо последната австрийска победа в гигантски слалом при жените пък принадлежеше на Ева-Мария Брем - в словашкия курорт Ясна на 7 март 2016 г.

В неделя в Зьолден предстои и гигантски слалом за мъже, с който ще бъде дадено началото на новия сезон и при силния пол.