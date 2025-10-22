Няма да има руски и беларуски скиори на игрите в Милано Кортина 2026

архив Делегацията от руски спортисти с неутрален статут на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 със сигурност няма да включва скиори, сноубордисти, ски бегачи и ски скачачи. Русия и Беларус имат пълна забрана за участие и в биатлона, но могат да участват с неутрални състезатели във фигурното пързаляне и спускането с шейни.

Руски и беларуски състезатели по ски алпийски дисциплини, ски бягане, ски скок и сноуборд няма да участват на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 дори с неутрален статут. Това стана ясно, след като съветът на международната федерация (FIS) гласува против допускането на спортисти от двете страни дори до квалификациите за предстоящата идния февруари XXV зимна олимпиада.

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на представители на Русия и Беларус да се състезават като "индивидуални неутрални спортисти", както беше на миналогодишните летни игри в Париж 2024. Също така обаче МОК дава възможност на отделните световни федерации да преценят сами дали да използват тази система в своите квалификационни цикли.

FIS, която наложи пълна забрана за участие на националните отбори на Русия и Беларус още през 2022 г. след военната инвазия в Украйна, реши да не допуска неутрални спортисти. От организацията обявиха, че решението се отнася и за параолимпийските събития, които тя организира, въпреки че международният параолимпийски комитет (IPC) възстанови Русия и Беларус като пълноправни свои членове миналия месец.

Решението на ски федерацията дойде четири дни преди първите състезания от новия сезон за Световната купа в алпийските дисциплини. Кампанията се открива този уикенд с два гигантски слалома в австрийския зимен център Зьолден - за жени в събота (25 октомври) и за мъже в неделя (26 октомври).