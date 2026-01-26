Веласкес: "Левски" вече е готов за всичко

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяви, че през зимната пауза отборът му е станал още по-силен и това ще се види до края на сезона.

"Отношението и начинът, по който момчетата се вложиха в работата беше невероятен. Във възходяща линия заучавахме модели, които са свързани с нашия начин на игра, концепцията ни. Надградихме върху това, което бяхме започнали, и подобрихме редица аспекти и детайли. Виждам качествен скок в някои от процесите (...) Сега сме подготвени за всичко, което ни предстои. Във всички контроли отборът показа ясни идеи - как да играе с топка и без топка", отчете испанецът.

Относно предстоящите мачове, в които "Левски" (44 т.) трябва да отстоява лидерската си позиция от "ЦСКА 1948" и шампиона "Лудогорец", които са с по 37 т., треньорът на "сините" заяви: "Ние сме отборът с най-много спечелени точки, но това не ти гарантира нищо. В добра кондиция сме, за да се изправим срещу всичко, което предстои. Трябва да имаме равновесие и баланс. Дори мъничък детайл, на който не обърнеш внимание, може да повлияе зле на всичко."

Но първата цел пред отбора е да спечели Суперкупата на България на 3 февруари срещу "Лудогорец". "Не бива да забравяме, че много години институция като "Левски" има само една титла. Трябва да дадем всичко от себе си да спечелим този мач. Това не е просто още един двубой. Ако го приемем така, ще имаме проблем. Трябва да влезем със страст в него. Това е футбол - може да спечелиш, може да загубиш. Но ще направим всичко по силите си да спечелим този двубой", каза испанецът. Той допълни, че ръководството на клуба преговаря за нови попълнения, но привличането им не е на всяка цена.