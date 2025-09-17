Волейболистите полетяха към трета победа на Мондиал 2025

Българският национален отбор по волейбол изигра практически съвършен двубой и извоюва третата си поредна победа на световното първенство за мъже във Филипините. В заключителния ден от група Е избраниците на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини разгромиха тима на Чили с 3:0 (17, 12, 12), завършвайки убедително на първо място в крайното класиране.

В днешния мач в Пасай "лъвовете" доминираха над съперника по всички най-важни показатели. Нашите национали осъществиха 44 успешни атаки (срещу 23 на чилийците), направиха 9 точкови блокади (срещу една на южноамериканците) и пласираха 7 директни точки от сервис (срещу една за противника).

Над всички в срещата за пореден път беше Александър Николов. 21-годишният диагонал заби нови 17 т. (2 аса) и продължава да оглавява класацията за най-резултатен нападател на Мондиал 2025 с общо 71 т. в три изиграни мача. С двуцифрен актив за успеха днес допринесоха още двама български волейболисти - посрещачите Мартин Атанасов (1 ас, 3 блока) и Аспарух Аспарухов (2 аса, 1 блок) съответно с 12 и 10 т.

За Чили най-резултатни станаха двама играчи с по едва 7 т. - Висенте Парагире и Висенте Валенсуела. Браян Багунас завърши с 6 т., а Матиас Хадуе добави 4 т. (1 ас, 1 блок).

"Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен - ние със сигурност сме в следващата фаза, те пък със сигурност отпадат - посочи треньорът ни Бленджини. - Много е трудно да се играе в такъв тип мачове, но съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение от началото - след два категорично спечелени гейма останахме концентрирани и в третия. Стартирахме много добре. Много често говорим за постоянството във всеки елемент и днес го показахме. Щастливи сме, че спечелихме, но и заради отношението. Не си мислете, че това е лесен мач, резултатът не трябва да ви заблуждава."

Като първи в група Е отборът на България (3-0, 8 т.) ще се изправи на 1/8-финалите срещу подгласника от група D. Към момента на втора позиция в този поток е Португалия с 5 т. (2-1). По-късно днес предстои решаващ двубой между лидера САЩ (2-0, 6 т.) и третия в класирането Куба (1-1, 3 т.), след който ще стане известен противникът на нашите национали в Топ 16.

"Наистина не знам какъв извод мога да си направя от мачовете досега във Филипините - добави италианският селекционер на България. - Имаме някои идея, но главната е да мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой може да страдаме и ще страдаме, но нашата цел е не само да мислим за днешния мач, а да работим все по-здраво, правихме го и през лятото. Всеки може да си мисли каквото си иска, но аз знам, че трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво, за да правим това, което трябва във Филипините."