Волейболният президент: Голямата ни цел остава ЛА 2028

Класирането за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 е основната цел, поставена пред мъжкия национален отбор по волейбол. Това обяви президентът на българската федерация (БФВ) Любомир Ганев, коментирайки силното представяне на "лъвовете" на световното първенство във Филипините.

В четвъртък (25 септември) на представителния ни тим му предстои 1/4-финал срещу САЩ. Това е първото класиране на България в Топ 8 на шампионата на планетата от Мондиал 2010 в Италия, когато съставът ни завърши 7-и.

"Познаваме съперника добре. Играхме няколко пъти по време на подготовката - посочи Ганев пред bTV по адрес на американците. - Голяма цел пред нас е класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. И се радвам, че имаме отбор, който иска и може да побеждава. Започнахме от 20-а позиция в ранглистата, в момента сме 11-и. Целта ни е до 2028 г. да сме седми-осми. Важното е, че създадохме истински колектив, а сегашните състезатели са свикнали да побеждават всяка година като подрастващи. Тази увереност се прехвърли и на ниво мъже."

България и САЩ изиграха три контроли помежду си в Япония като част от подготовката си за Мондиал 2025. Непосредствено преди началото на турнира българските волейболисти първо спечелиха с 3:1 (22, 22, -20, 21), а на следващия ден записаха победа и загуба с два различни състава - 2:1 (22, -14, 20) и 0:3 (-20, -22, -24).