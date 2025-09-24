Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Женският ни волейболен отбор остана без селекционер

Антонина Зетова напусна поста след по-малко от година начело на националките

Днес, 12:15
От федерацията изказаха благодарност към Антонина Зетова.
БФВ
От федерацията изказаха благодарност към Антонина Зетова.

Женският национален отбор на България по волейбол ще има нов селекционер. Антонина Зетова напусна поста след само 10 месеца начело на представителния тим.

Тя бе назначена на 19 ноември 2024 г., когато подписа договор за 2+2 години. Очакванията бяха Зетова да води тима поне до края на 2026-а, с опцията да продължи работата си до края на олимпийския цикъл за игрите в Лос Анджелис 2028.

След проведеното днес заседание на Управителния съвет на волейболната федерация (БФВ) обаче беше съобщено, че 52-годишната треньорка е подала оставка.

"Беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на световното първенство в Тайланд. След проведени разговори с г-жа Зетова и обсъждане по време на заседанието, УС взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер", съобщиха от БФВ.

Под ръководството на Зетова през 2025 г. волейболните националки участваха в двата най-големи глобални турнира - Лигата на нациите (VNL) и Мондиал 2025. В комерсиалната надпревара отборът ни зае 12-о място от 18 участника след 4 победи и 8 загуби. На шампионата на планетата България се нареди 27-а от 32 страни след три загуби в груповата фаза и общо два спечелени гейма.

"БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания", добавиха още от федерацията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, женски национален отбор, Антонина Зетова

Още новини по темата

Волейболният президент: Голямата ни цел остава ЛА 2028
23 Септ. 2025

България се завърна в Топ 8 на световния волейбол
22 Септ. 2025

Александър Николов е нападател №1 на световното по волейбол
19 Септ. 2025

Волейболистите полетяха към трета победа на Мондиал 2025
17 Септ. 2025

България се класира за 1/8-финалите на световното по волейбол
15 Септ. 2025

България стартира ударно на волейболния Мондиал 2025
13 Септ. 2025

Казийски: Българската публика е мотивацията ми
01 Септ. 2025

България отива с 10-има дебютанти на световното по волейбол
29 Авг. 2025

България е аут от световното със само два спечелени гейма
27 Авг. 2025

Тежка загуба от Турция извади българките от световното по волейбол
25 Авг. 2025

България започна със загуба на световното по волейбол
23 Авг. 2025

България повтори най-добро постижение на световно по волейбол
17 Авг. 2025

Волейболистките ни ще играят за бронз на световното първенство
16 Авг. 2025

Волейболистките ни стигнаха 1/2-финал на световно първенство
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар