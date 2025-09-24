Женският ни волейболен отбор остана без селекционер

Женският национален отбор на България по волейбол ще има нов селекционер. Антонина Зетова напусна поста след само 10 месеца начело на представителния тим.

Тя бе назначена на 19 ноември 2024 г., когато подписа договор за 2+2 години. Очакванията бяха Зетова да води тима поне до края на 2026-а, с опцията да продължи работата си до края на олимпийския цикъл за игрите в Лос Анджелис 2028.

След проведеното днес заседание на Управителния съвет на волейболната федерация (БФВ) обаче беше съобщено, че 52-годишната треньорка е подала оставка.

"Беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на световното първенство в Тайланд. След проведени разговори с г-жа Зетова и обсъждане по време на заседанието, УС взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер", съобщиха от БФВ.

Под ръководството на Зетова през 2025 г. волейболните националки участваха в двата най-големи глобални турнира - Лигата на нациите (VNL) и Мондиал 2025. В комерсиалната надпревара отборът ни зае 12-о място от 18 участника след 4 победи и 8 загуби. На шампионата на планетата България се нареди 27-а от 32 страни след три загуби в груповата фаза и общо два спечелени гейма.

"БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания", добавиха още от федерацията.