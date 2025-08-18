Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФС окончателно загуби дело за над 300 000 евро

Федерацията претърпя провал и в CAS по иска на бившия национален селекционер Младен Кръстаич

Днес, 09:55
Младен Кръстаич и асистентите му бяха доведени по покана на вече бившия президент на БФС Борислав Михайлов, а сега сметката от раздялата с тях ще трябва да плаща сегашното ръководство, оглавявано от Георги Иванов.
СПОРТАЛ
Младен Кръстаич и асистентите му бяха доведени по покана на вече бившия президент на БФС Борислав Михайлов, а сега сметката от раздялата с тях ще трябва да плаща сегашното ръководство, оглавявано от Георги Иванов.

Българският футболен съюз (БФС) загуби и на последна инстанция делата срещу бившия национален селекционер Младен Кръстаич и асистентите му Стефан Янкович и Неманя Милинчич. За това съобщи специалистът по спортно право Георги Градев, който приложи и становищата на Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS), към който се бе обърнал БФС, след като бе осъден първоначално от ФИФА.

Сега обаче футболният съюз ще трябва да плати не само компенсацията за Кръстаич и помощниците му, която е общо 312 000 евро, но и разходите по делата в CAS, които са арбитражни разноски плюс 18 000 швейцарски франка (по 6000 за всяка от трите жалби). Което прави малко над 331 100 евро без арбитражните разноски.

Младен Кръстаич и екипът му водиха мъжкия национален отбор на България от юли 2022 г. до 26 октомври 2023 г., като бяха освободени заради незадоволителни резултати (3 победи, 3 равенства и 6 загуби). Скоро след оповестената от БФС раздяла стана ясно, че сръбският треньор не е доволен от начина на прекратяване на контракта и ще търси правата си във ФИФА.

"Защитата на БФС в тези производства е показала пълна липса на опит и разбиране на правилата и практиката на ФИФА и КАС. Вместо да изграждат аргументи върху съществуваща юриспруденция, адвокатите на БФС залагат на кухи възражения за приложимо право, липса на юрисдикция и "основателни причини", които очевидно не издържат. Защита, построена върху националното право, няма как да издържи в КАС при тези обстоятелства", коментира Градев. Той отново хвърли вината за този голям дълг върху вече бившия президент на БФС Борислав Михайлов, но посочи като грешка на настоящия - Георги Иванов, че е отделил средства за подобно безнадеждно обжалване, вместо да осигури екип за преговори по подобни спорни казуси.

До момента няма коментар от БФС за окончателно загубеното дело.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Младен Кръстаич, БФС

Още новини по темата

Гонзо: След години клубовете ще ми благодарят
12 Авг. 2025

БФС пусна билети от 60 до 300 лв. за мача с Испания
07 Авг. 2025

"Ботев" (Пд) поиска преиграване на мач заради наказан съдия
06 Авг. 2025

Толерансът на клубове към реферите не изтрая и два кръга
28 Юли 2025

Глоби за 13 000 лв. накараха "Ботев" (Пд) да се опълчи на БФС
22 Юли 2025

ЦСКА, "Левски" и още 3 клуба губят по 400 000 лв.

17 Юли 2025

Наш клуб се отказа от професионалния футбол
03 Юли 2025

Георги Иванов стана зам.-шеф на комисия на УЕФА
02 Юли 2025

БФС пусна пакетни билети от 120 до 550 лв. за трите мача на националите
27 Юни 2025

Старите муцуни остават в съдийството и през новия сезон
19 Юни 2025

Георги Иванов започна чистка в областните съвети на БФС
19 Юни 2025

БФС забрани отлагане на мачове заради евротурнирите, но не съвсем
14 Юни 2025

ЦСКА (може би) ще започне сезона срещу "Ботев" (Пд)
13 Юни 2025

БФС ще подарява по 40 000 лв. на клубовете от Втора лига
12 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар