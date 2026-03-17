Тръмп се разочарова от НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че повечето съюзници от НАТО са отказали молбата му да осигурят безопасно преминаване на кораби през блокирания от Иран Ормузки проток, но Вашингтон така или иначе не се нуждае от тяхната помощ.

"Ние вече не се "нуждаем“ или не желаем помощта на страните от НАТО – никога не сме се нуждаели." "Всъщност, говорейки като президент на Съединените американски щати, най-могъщата държава в света, НИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ПОМОЩТА НА НИКОГО!", написа Тръмп.

"Не съм изненадан от действията им обаче, защото винаги съм смятал НАТО, където харчим стотици милиарди долари годишно за защита на същите тези страни, за еднопосочна улица. Ние ще ги защитим, но те няма да направят нищо за нас, особено в момент на нужда“, продължи той и добави, че "НАТО не е издържал изпита".

"Ние помагаме на другите държави. А когато те не ни помагат, това със сигурност е нещо, върху което трябва да се замислим", каза президентът на САЩ.

Тръмп атакува персонално европейските лидери, които отказаха да пратят кораби в Ормузкия проток. "За съжаление, Стармър не е Уинстън Чърчил", каза той за премиера на Великобритания. "Бях разочарован, защото той беше готов да изпрати два самолетоносача, след като спечелихме, тъй като всъщност в момента няма заплаха за самолетоносачите. Харесвам го. Мисля, че е добър човек, но съм разочарован", добави Тръмп.

По адрес на френския президент Макрон той обясни само, че мнението му не е много важно, тъй като той скоро ще си отиде от поста.