Тръмп забрани перки и солари да се инсталират върху ниви

Министърът на земеделието обяви край на "зелените" субсидии за ВЕИ

Днес, 14:28
Растат опасенията, че бумът на вятърни и слънчеви централи върху земеделски площ засяга продоволствената сигурност.
Растат опасенията, че бумът на вятърни и слънчеви централи върху земеделски площ засяга продоволствената сигурност.

В САЩ използването на земеделска земя за изграждане на соларни инсталации вече е забранено. Решението бе обявено от министъра на земеделието Брук Ролинс.
„Милиони акри първокласна земеделска земя са оставени неизползваеми, за да могат да бъдат построени соларни панели, субсидирани от Новата зелена сделка. Това унищожаване на нашите ферми и първокласна почва отнема бъдещето на следващото поколение фермери и бъдещето на нашата страна“, написа Ролинс в платформата X.:

Министърът пише още: "От днес @USDA вече няма да разгръща програми за финансиране на проекти за слънчева или вятърна енергия върху плодородни земеделски земи, с което ще се сложи край на огромните помощи от джоба на данъкоплатците. Също така КРАЙ на използването на панели, произведени от чуждестранни съперници като Китай.“
Изграждането на соларни инсталации върху земеделски земи стана популярна практика в САЩ, а напоследък и във Великобритания и в други части на Европа, посочва изданието Oilprice. Компаниите, които изграждат соларни паркове, могат да предложат наеми за нивите, които са по-големи от печалбите на фермерите от агродейности. Но тази "мода" на изместване на производството на храни от производство на ток буди нарастващо безпокойство, тъй като вече поставя под въпрос продоволствената сигурност.

Министерството на земеделието до момента е финансирало проекти за вятърна и слънчева енергия на стойност над 2 милиарда долара по програмата „Селска енергия за Америка“, съобщава Ройтерс. Изданието цитира стари данни - от 2020 г., според които земеделските площи, „засегнати“ от инсталациите за вятърна и слънчева енергия, е общо 424 000 акра. Това е под 0,05% от общата земеделска земя в страната - близо 900 млн. акра по данни на агроминистерството. Но оттогава насам фотоволтаиците и перките са превзели още много територии, след като администрацията на президента Байдън подкрепяше всички форми на алтернативна енергия, със специален фокус върху вятъра и слънцето.

Ключови думи:

фотоволтаици, зятърни централи

