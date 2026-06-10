Военният министър лично уредил 4-те US самолета да напуснат летището

Военният министър Димитър Стоянов лично накарал 4-те американски авиоцистерни да се махнат временно от летището в София. Това стана ясно от негово изявление.

В неделя по обяд агенция "Булфото" показа със снимки как 4 самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ, които са базирани в София в последните месеци, напускат летището в София. Тогава се появи версията, че фактът, че полетите им може да бъдат проследени свободно, дава основание да се направи предположение, че самолетите отпътуват от София. Обявено бе, че те са се отправили на северозапад, по данни на платформата за проследяване на полети flightradar24.com. Почти веднага след това стана ясно, че все пак става въпрос за някаква временна мярка.

Два дни по-късно военният министър разкри мистерията. "По отношение на самолетите на ВВС на САЩ - в момента на летище София има 10 самолета, като четири от тях отпътуваха и временно са напуснали страната. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция", каза той.

Стоянов не каза за какво мероприятие става дума, но вероятно се има предвид юбилейната Среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която събира президенти и премиери в София. Военният министър не обясни и къде са предислоцирани временно американските авиоцистерни.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав от до 500 души и оборудване.

Машините са стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III. Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.

Няма положителен отговор до момента за отпадане на визите за българските граждани за САЩ. Съответно България не може да отговори положително на искане за дълъг престой на американските военни самолети цистерни на летището в София и дава отсрочка от един месец да бъдат преместени, обяви премиерът Румен Радев в края на май. По негови думи, така той давал възможност на съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация.