Американски дипломат охлади ентусиазма на властта за падане на US визите

Американски дипломат охлади ентусиазма и превъзбудата на управляващите по темата за отпадане на американските визи за български граждани. Това става ясно от официално съобщение на МВР за среща на вътрешния министър Иван Демерджиев и неговия екип с Джон Гунтанис, зам.-подсекретар в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ.

От съобщението се разбира, че в хода на разговора министър Демерджиев поставил въпроса за присъединяването на България към Програмата за безвизови пътувания на САЩ, като е акцентирал върху постигнатите до момента резултати в изпълнението на критериите. Веднага след това идва изречението: "Джон Гунтанис оцени постигнатото от България до момента, като препотвърди значението на критериите за включване в Програмата и посочи, че важно условие остава изискването за намаляване на процента откази на визи". На практика това означава, че САЩ държат изрично отказите да паднат под 3%, и че няма да направят каквито и да е отстъпки от това.

Сравнително наскоро стана ясно, че България е отбелязала ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 г. Това показаха публикуваните официални данни на Държавния департамент, съобщава МВнР. Постигнатият процент е бил 5,11%, което обаче дори не е близо до 3%.

Горепосоченият американски дипломат обсъди визите и с външния министър Велислава Делчева, за което съобщение пусна МВнР. В него водената от Гунтанис делегация е определена като високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ. Според външното министерство са били обсъдени "последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%."

"Точно днес проведох среща с представителите на американски институции, ние в много голяма степен сме изпълнили своите критерии. В техническата част единствено предстои този процент на откази. Както знаем, в редица други страни се е случвало да има възможност това да бъде преодоляно. В случая смятам, че са в достатъчно напреднала фаза на нашите преговори, което да позволява този въпрос да бъде поставен на преден план. А всъщност основата на това искане е да покажем, че за България това е важно, това е възможност да се засилят нашите връзки със САЩ, тъй като би улеснило значително потока на хора, бизнеса", обяви по рано в интервю за Би Ти Ви Делчева.

По нейни думи "към края на април сме изпълнили всички технически критерии, така че в момента, когато този процент на откази спадне на 3%, което се очаква да разберем дали ще се случи през есента на тази година, може да разберем дали ще бъдем част от тази програма".

Темата за визите бе неочаквано вдигната в публичното пространство от премиера Румен Радев като разменна монета за престоя на американски военни самолети цистерни на софийското летище. Радев обяви, че е поставил такова условие при разговор с американския президент Доналд Тръмп и шефа на Пентагона Пийт Хегсет. Дни по-късно той каза, че няма отговор от САЩ и затова България удължава престоя на самолетите само до края на юни, за да можело да се предислоцират на друго място. Ако обаче войната с Иран приключи, повдигането по този начин на темата за визите може да има точно обратния ефект.

Иначе след всяко посещение на българска делегация във Вашингтон и на американска в София се обяснява, че има напредък и визите всеки момент ще паднат. Но това не става. Само България, Румъния и Кипър от страните от ЕС останаха с визов режим. Румъния почти успя да договори безвизови пътувания, но в последния момент това се провали.

Обясненията неизменно са, че трябва да се изпълнят критериите за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване на САЩ. Едно от най-важните условия е процентът на отхвърлени молби за американски визи да е под 3%. Смяташе се, че делът за България се движи между 6 и 9 на сто. Трябва да се отбележи, че тези откази много рязко намаляха през последните две години - преди това бяха 12-13%. В крайна сметка покрай Румъния стана ясно, че критерият за 3-те процента също не е гаранция за падането на визите, защото при северната ни съседка отказите са под 3 на сто, а визите останаха.