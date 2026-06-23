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Американски дипломат охлади ентусиазма на властта за падане на US визите

От Департамента по вътрешна сигурност на САЩ дадоха да се разбере, че няма да има отстъпка от правилото за под 3% откази

Днес, 12:01
Момент от срещата в МВР, на която, освен Демерджиев, са и главният секретар Любомир Николов, и шефът на Гранична полиция Антон Златанов
МВР
Момент от срещата в МВР, на която, освен Демерджиев, са и главният секретар Любомир Николов, и шефът на Гранична полиция Антон Златанов

Американски дипломат охлади ентусиазма и превъзбудата на управляващите по темата за отпадане на американските визи за български граждани. Това става ясно от официално съобщение на МВР за среща на вътрешния министър Иван Демерджиев и неговия екип с Джон Гунтанис, зам.-подсекретар в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ.

От съобщението се разбира, че в хода на разговора министър Демерджиев поставил въпроса за присъединяването на България към Програмата за безвизови пътувания на САЩ, като е акцентирал върху постигнатите до момента резултати в изпълнението на критериите. Веднага след това идва изречението: "Джон Гунтанис оцени постигнатото от България до момента, като препотвърди значението на критериите за включване в Програмата и посочи, че важно условие остава изискването за намаляване на процента откази на визи". На практика това означава, че САЩ държат изрично отказите да паднат под 3%, и че няма да направят каквито и да е отстъпки от това. 

Сравнително наскоро стана ясно, че България е отбелязала ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 г. Това показаха публикуваните официални данни на Държавния департамент, съобщава МВнР. Постигнатият процент е бил 5,11%, което обаче дори не е близо до 3%.

Горепосоченият американски дипломат обсъди визите и с външния министър Велислава Делчева, за което съобщение пусна МВнР. В него водената от Гунтанис делегация е определена като високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ. Според външното министерство са били обсъдени "последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%."

"Точно днес проведох среща с представителите на американски институции, ние в много голяма степен сме изпълнили своите критерии. В техническата част единствено предстои този процент на откази. Както знаем, в редица други страни се е случвало да има възможност това да бъде преодоляно. В случая смятам, че са в достатъчно напреднала фаза на нашите преговори, което да позволява този въпрос да бъде поставен на преден план. А всъщност основата на това искане е да покажем, че за България това е важно, това е възможност да се засилят нашите връзки със САЩ, тъй като би улеснило значително потока на хора, бизнеса", обяви по рано в интервю за Би Ти Ви Делчева.

По нейни думи "към края на април сме изпълнили всички технически критерии, така че в момента, когато този процент на откази спадне на 3%, което се очаква да разберем дали ще се случи през есента на тази година, може да разберем дали ще бъдем част от тази програма".

Темата за визите бе неочаквано вдигната в публичното пространство от премиера Румен Радев като разменна монета за престоя на американски военни самолети цистерни на софийското летище. Радев обяви, че е поставил такова условие при разговор с американския президент Доналд Тръмп и шефа на Пентагона Пийт Хегсет. Дни по-късно той каза, че няма отговор от САЩ и затова България удължава престоя на самолетите само до края на юни, за да можело да се предислоцират на друго място. Ако обаче войната с Иран приключи, повдигането по този начин на темата за визите може да има точно обратния ефект. 

Иначе след всяко посещение на българска делегация във Вашингтон и на американска в София се обяснява, че има напредък и визите всеки момент ще паднат. Но това не става. Само България, Румъния и Кипър от страните от ЕС останаха с визов режим. Румъния почти успя да договори безвизови пътувания, но в последния момент това се провали. 

Обясненията неизменно са, че трябва да се изпълнят критериите за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване на САЩ. Едно от най-важните условия е процентът на отхвърлени молби за американски визи да е под 3%. Смяташе се, че делът за България се движи между 6 и 9 на сто. Трябва да се отбележи, че тези откази много рязко намаляха през последните две години - преди това бяха 12-13%.  В крайна сметка покрай Румъния стана ясно, че критерият за 3-те процента също не е гаранция за падането на визите, защото при северната ни съседка отказите са под 3 на сто, а визите останаха.

Външният министър също се срещна с човека от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ
МВнР Външният министър също се срещна с човека от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ
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Ключови думи:

визи САЩ, американски визи

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