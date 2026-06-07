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4 американски самолети цистерни отлетяха от летище София

07 Юни 2026
Един от американските самолети, който излетя в неделя от летището
Булфото
Един от американските самолети, който излетя в неделя от летището

Днес преди обяд излетяха 4 самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ, които бяха базирани в София в последните месеци, съобщи "Булфото".

Фактът, че полетите им могат да бъдат проследени свободно, дава основание да се направи предположение, че самолетите отпътуват от София, смята агенцията. Те са се отправили на северозапад по данни на платформата за проследяване на полети flightradar24.com. Според неофициална информация самолетите са излетели по работа и ще се върнат обратно. 

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав от до 500 души и оборудване.

Машините се състоят от стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III. Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.

Няма положителен отговор до момента за отпадане на визите за българските граждани за САЩ. Съответно България не може да отговори положително на искане за дълъг престой на американските военни самолети цистерни на летището в София и дава отсрочка от един месец да бъдат преместени, обяви премиерът Румен Радев. По негови думи, така той давал възможност на съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация.

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американски самолети

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