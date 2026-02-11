"Джирото" в България чупи нови и нови рекорди по бюджетни харчове

БГНЕС архив Иван Пешев (вляво) и Мирослав Боршош (вдясно) - двамата министри, които осигуриха домакинството на "Гранде Партенца" на България, но така и не съобщиха колко точно ще струва то на държавата.

Нови €8,7 млн. отпусна правителството в оставка за провеждането на българска територия на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия през 2026 г. С това общото финансиране, което ще бъде осигурено от държавния бюджет за трите дни на "Джиро д`Италия" у нас, набъбна до €23,7 млн., тъй като правителството вече обезпечи таксата от €15 млн. за правото страната ни да организира т. нар. "Гранде Партенца".

Стартът на второто най-престижно велосъстезание в света ще бъде даден на 8 май в Несебър със 156-километров етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас - Велико Търново (220 км) на 9 май и Пловдив - София (174 км) на 10 май, след което колоездачният керван ще се пренесе в Италия за останалите 18 етапа, последният от които ще финишира на 31 май в Рим.

Решението за поредните бюджетни средства за "Джирото" в България беше взето на днешното редовно заседание на Министерския съвет - най-вероятно прощалното в мандата на кабинета "Желязков". Правителството в оставка не уточни за какво конкретно ще бъдат изразходвани допълнителните милиони, а съобщи единствено, че сумата от 8 675 675,00 евро ще бъде разпределена по бюджетите на пет министерства: на младежта и спорта; на туризма; на здравеопазването; на вътрешните работи; и на регионалното развитие и благоустройството - "за изпълнение на дейности от компетенциите на АПИ".

А това означава, че тези няма да са последните пари на данъкоплатеца, които ще бъдат инвестирани в колоездачната обиколка. Защото в средата на миналия месец стана ясно, че само Агенция "Пътна инфраструктура" е направила разчети за общо €10,2 млн., необходими за "привеждане на пътната инфраструктура спрямо изискванията на организаторите". Това беше съобщено черно на бяло от шефа на АПИ Йордан Вълчев в отговор на депутатски въпрос от народния представител от ПП-ДБ Джипо Джипов.

От отговор на спортния министър Иван Пешев от 27 януари на питане от същия депутат пък личи, че всъщност никой в кабинета не е наясно колко точно средства ще погълне домакинството на иначе безспорно престижното събитие. "В момента се уточняват и същинските организационни разходи по време на самото събитие, които трябва да се направят от българска страна извън одобрените 15 000 000 евро", пише министърът на младежта и спорта.

Именно Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош - във водеща роля, бяха генераторите и двигателите на идеята България да приеме старта на Обиколката на Италия. Нито един от двамата обаче така и не отговори на изпратените още миналото лято от "Сега" въпроси до подопечните им ведомства колко ще струва домакинството и кой ще осигури средствата за финансирането му. Дори и само с отпуснатите към момента €23,7 млн. (46,4 млн. лв.) това ще бъде най-скъпото спортно събитие, организирано с държавни пари у нас след 1989 г.

В обрисуваните от пресцентъра на МС аргументи за отпускането на днешните €8,7 млн. е написано:

"С домакинството на Giro d’Italia - Bulgaria Grande Partenza страната ни на първо място получава възможност да популяризира спорта сред обществото, да вдъхнови повече деца и млади хора да се занимават със спорт и да утвърди здравословния и активния начин на живот като важна част от ежедневието на хората. Наред с това България има шанс да привлече туристи и да затвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна, конкурентна и модерна дестинация на международната туристическа карта."